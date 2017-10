¿Qué haces después de cocer un puñado de pasta? Si eres como la mayoría de los mortales, normalmente la escurres. Luego, a veces, algunos la lavan (¡mal!), la aliñan y ¡lista para comer!

Pero no lo neguemos: el paso de la olla al escurridor es siempre inquietante. La olla quema, el escurridor resbala, el agua hirviendo salpica y siempre hay algún espagueti rebelde que se sale de su sitio. De ahí que algunos hayan encontrado nuevos métodos para poder llevar a cabo ese heroico paso sin mancharse, escaldarse ni quedarse sin el almuerzo por el camino.

La tuitera Daibella ha dado con el método perfecto. Como ella misma dice, lo descubrió en Facebook y alucinó. Ahora lo ha colgado en su cuenta de Twitter y en un par de días ha logrado 34.000 retuits y más de 73.000 me gusta. El método, la verdad, no podía ser más sencillo a la par que ingenioso: se trata simplemente de meter el escurridor dentro de la olla. El agua pasará a través de los agujeros y la pasta se quedará dentro.

Good morning to everyone. Just saw this on Facebook and spazzed. pic.twitter.com/YB8qJ2a1g5