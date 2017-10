La bella historia que conmueve a Renfe y a muchos otros... ¿tiene truco?

Una historia de amor en un tren está enterneciendo a cientos de personas en Twitter en las últimas horas e incluso a la propia Renfe. Pero... ¿tiene truco?

Todo comenzó este miércoles, cuando la usuaria de Twitter @PaulaIsAllIn escribió: "LOL LO QUE ME ACABA DE PASAR EN LA RENFE". La propia Renfe se interesó por la historia y respondió: "Nos tienes en ascuas, Paula, ¿qué te ha pasado?"

Nos tienes en ascuas, Paula, ¿qué te ha pasado? — Renfe (@Renfe) 4 de octubre de 2017

La usuaria respondió sin dar muchos detalles que se trataba de "una situación rara con un usuario", pero Renfe insistió: "Cuenta, cuenta".

"Un chico que tenía la misma canción que yo puesta en los cascos, pensaba que no se me oía hasta que él me ha enseñado que llevaba la misma canción", respondió la usuaria, a lo que Renfe añadió: "Eso es amor a primer oído. No lo dejes escapar".

Eso es amor a primer oído. No lo dejes escapar. pic.twitter.com/6QCpAhCt2O — Renfe (@Renfe) 4 de octubre de 2017

Ahí fue cuando la usuaria dejó caer la petición para encontrar al chico: "Pues se me ha ido en la cara... Espero volvérmelo a encontrar en Nuevos Ministerios. Si me lees, ya sabes!!". Y Renfe animó: "Seguro que sí. Cuando dos corazones laten a semicorcheas, el destino escribe pentagramas para duetos. ¡Que tengas un buen día!"

Seguro que sí. Cuando dos corazones laten a semicorcheas, el destino escribe pentagramas para duetos. ¡Que tengas un buen día! — Renfe (@Renfe) 4 de octubre de 2017

En ese momento, otro usuario llamado @alejandroseven7 intervino para decir que el chico del tren era él: "Vale...esto era lo último que esperaba hoy. Me ha dado por buscar en twitter por si acaso y yo soy el chico que te ha enseñado la canción".

Y Renfe lo celebró con fuegos artificiales.

La usuaria confirmó que aquel era el chico del tren: "Dios!!!! He mirado tus fotos y eres tú!!!! Estoy flipando... Lo que hace la renfe. Háblame Alex jajajajaja". "Gracias Renfe jajajaj algo bueno debía tener perder un tren y llegar tarde a clase", replicó el chico.

Gracias Renfe jajajaj algo bueno debía tener perder un tren y llegar tarde a clase🙌 — haka (@alejandroseven7) 4 de octubre de 2017

"Que se aparte Carlos Sobera, que viene el CM de Renfe", celebró la propia empresa.

Que se aparte Carlos Sobera, que viene el CM de Renfe. — Renfe (@Renfe) 4 de octubre de 2017

Una bonita historia de amor.... si no fuera porque son varios los usuarios de Twitter que aseguran que los dos protagonistas se conocían previamente. Y, para demostrarlo, enseñan un tuit de hace unos meses en el que ambos hablaban entre ellos.

Pues que es un invent!! 😱 ya se conocían. pic.twitter.com/ADQZ1KDZMW — Reggie Canales (@RegCanales) 5 de octubre de 2017

Ya se conocían!! 😅😅 y de verdad que no quiero arruinar el momentazo pero... ¿era un experimento social? 🙈https://t.co/Ux7dzyNBWS — Reggie Canales (@RegCanales) 5 de octubre de 2017

TAMBIÉN PUEDES SEGUIRNOS EN FLIPBOARD