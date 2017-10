La breve reflexión de Quique González sobre Cataluña: "Llamadme loco, pero..."

El músico Quique González ha compartido esta madrugada una breve reflexión en Facebook sobre la situación en Cataluña. "Llamadme loco, pero prefiero perder un país a perder un amigo", ha escrito en letras mayúsculas. "Para mí los países están en el mapa y los amigos en el corazón", ha añadido en otro comentario.

La publicación acumula más de 1.540 reacciones en nueve horas y ha generado numerosas reacciones, a las que el artista ha ido respondiendo.

Por ejemplo, un usuario le afea que opine sobre política y le recomienda: "Zapatero, a tus zapatos". "Tienes razón, perdona. ¿Qué cojones estaré haciendo yo tratando de pensar por mí mismo? Voy a coger la guitarrita a ver si se me ocurre algo inofensivo que te entretenga un poco", ha replicado Quique González, que ha provocado que el seguidor haya pedido disculpas por su comentario.

Otra seguidora le ha advertido: "Lo siento, Quique. Si un amigo te da a elegir entre una de las dos cosas... No tengo claro que sea tan buen amigo...". Y él ha contestado: "No es el caso. No hace falta. Es mi elección. Viene de mí, no es un chantaje".

"Muy chula la frase pero esta vez no me apunto. Opino como el anterior...no va de eso", ha replicado otro usuario, al que el artista también ha contestado en mayúsculas: "Pues ojalá tengas muchos países en tu vida".

TAMBIÉN PUEDES SEGUIRNOS EN FLIPBOARD