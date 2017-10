La reflexión de Colau sobre "lo que pasó en Cataluña el 1-O" que arrasa en Twitter: "Perdemos todos"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha publicado un tuit con una reflexión sobre "lo que pasó en Cataluña el 1-O".

Si normalizamos lo q pasó en Catalunya el #1O, perdemos todos. Pierde la Democracia. Os dejo esta pequeña reflexión: https://t.co/zOEbbNlfve pic.twitter.com/GmcefEhbaL — Ada Colau (@AdaColau) 5 de octubre de 2017

Para Colau, quien considera que si se normaliza lo sucedido "pierde la Democracia", el PP y miente sobre Cataluña: "Hace mucho tiempo que la derecha española ha creado una imagen falsa y distorsionada de lo que pasa", argumenta Colau, quien acusa al Gobierno de usar palabras que no son neutras: "Se empieza deshumanizando al otro a través de las palabras... y se acaba ordenando que aporreen a ancianas en la puerta de las escuelas, y llamando a eso 'profesionalidad', 'proporcionalidad', 'defensa de la democracia'", ha opinado.

"Es un hecho que el 1 de octubre hubo 844 personas heridas. Una de ellas ha perdido un ojo... ¿proporcionalidad? ¿Qué es proporcional a un ojo? ¿Qué es proporcional a empujar a una mujer por las escaleras? ¿A agarrar a ancianas por los pelos? ¿Al miedo que sintieron y sienten los niños al ver sus escuelas destrozadas?", se pregunta Colau.

"Yo no soy independentista, no comparto la vía unilateral. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Soy muy crítica con el gobierno de Puigdemont y no me gusta cómo se han hecho las cosas", ha especificado Colau, quien considera que "hay algo que está por encima de lo que opinemos unos u otros y que debería unirnos a todos los que creemos y defendemos los derechos, las libertades y la democracia: el uso de la violencia de estado contra población pacífica es inadmisible".

"Lo que ha ocurrido vulnera derechos y libertades fundamentales de todos: catalanes, españoles, europeos... hoy es Catalunya, mañana puede ser en cualquier otro sitio si lo normalizamos y queda impune. Si lo justificamos, estamos perdidos. Perdemos todos. Pierde la Democracia", afirma, antes de concluir: "Quien tiene responsabilidad de estado debe escuchar, respetar a la población, hacer propuestas en positivo y ofrecer alternativas. Jamás reprimir a población indefensa".

Los comentarios a la reflexión de Colau no se han hecho esperar, generando centenares de ellos en menos de una hora:

Llevas razón @AdaColau, no se puede normalizar que los gobiernos vulneren los derechos de tod@s. Por eso, ambos gobiernos deben dimitir. — José Luis Pazos (@Jose_Luis_Pazos) 5 de octubre de 2017

No se puede normalizar lo del dia 1 vale, ni los palos ni alentar a las personas a que salgan a cometer actos ilegales. — Laura Fernandez (@LauritaFB) 5 de octubre de 2017

Señora alcaldesa cuando se declara la dui y no tengamos banca , cómo piensas cobrar de mí? vendrás tú a mi casa? — The BiLiS + 12 HDP (@daniscrak) 5 de octubre de 2017

Inaudito que el resto de España sea incapaz de comprender que los derechos en Cat són tambien los suyos. — Glòria#notenimpor (@GloriaBlancoSol) 5 de octubre de 2017

Si el Domingo se apaleó a catalanes y no pasa nada; que les hace pensar q no haran lo propio en el resto del estado? — Glòria#notenimpor (@GloriaBlancoSol) 5 de octubre de 2017