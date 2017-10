El cantante Sergio Dalma pasó el miércoles por la noche por el plató del El Hormiguero para hablar de su nuevo trabajo, Vía Dalma III. Pero, cómo no, parte de la entrevista giró en torno a la cuestión catalana.

A sus 53 años y con una carrera de casi 35 años a sus espaldas, Dalma (cuyo nombre verdadero es Josep Sergi Capdevila Querol) no dudó en pronunciarse al respecto. Entre tanta crispación, el tono balsámico del cantante llamó la atención. Así, el de Sabadell habló con Motos sobre el referéndum del 1 de octubre, sobre el abandono del pueblo por parte de los políticos, sobre la importancia de la búsqueda del diálogo y sobre como, para él, aún que da esperanza para el entendimiento.

Fueron dos minutos en los que Motos apenas interrumpió al cantante, que acabó su intervención con una gran ovación del público. Puedes leerlo aquí y verlo en vídeo más abajo.

Evidentemente ese es el problema, tú lo has dicho, que nadie sabe cuál es el final que nos depara. Yo este domingo, como catalán y como español, creo que era terrible ver las imágenes, sobre todo por la impotencia, por la rabia. Porque ¿sabes lo que me jode? Que al final la responsabilidad es de los políticos, nosotros votamos a los políticos para que dialoguen, para que lleguen a acuerdos, para que al final nosotros podamos vivir en libertad y en democracia. Y lo que me jode es esto, que al final se ha llegado un punto en el que lo que pretenden ellos es presionar a la gente para salir a la calle, para que reciban, y echar a la gente a los pies de los caballos.

Yo, ya te dije, llevo muchos años en Madrid, muchos años viajando por todos lados, y siempre defendiendo mi cultura, que es la catalana, y mi lengua y defendiendo mi país. Yo no soy independentista pero siempre he estado a favor de ese referéndum, pactado, legal, que a lo mejor si se hubiera hecho no hubiéramos llegado a este punto. Pero sobre todo creo que hay que buscar el diálogo, más que nunca.

Ahora parece que están apareciendo intermediarios. Bueno, ojalá no sea tarde, espero y deseo que no sea tarde. En Cataluña, por ejemplo, ha pasado ahora que hay familias enfrentadas, en la misma familia, España está enfrentada. Cuando ocurre algo a nivel mundial, España es uno de los países más solidarios, ¿y no vamos a saber ser solidarios aquí en España entre nosotros? Hay que saber buscar ese diálogo, hay que saber convivir entre todos: el independentista con el que no lo es, el de izquierdas, el de derechas... Yo pienso que lo vamos a saber hacer. Yo quiero ser optimista, de verdad.