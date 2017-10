Sergio Ramos cree que el discurso del rey Felipe VI sobre la situación que se vive en Cataluña "fue modélico". El capitán de la selección española de fútbol ha atendido a los medios en la Ciudad del Fútbol y ha asegurado que el mensaje del monarca "era indispensable y necesario". "Estoy de acuerdo con lo que dijo y, pese a que es del Atlético, hay que reconocer que estuvo muy bien", ha añadido el defensa.

Ramos también ha explicado cómo está afectando la crisis institucional a la selección en los últimos días: "No ha sido una semana fácil para ninguno. El deporte no es política y hay que separarlas. Necesitaba hablar con Gerard y con mi seleccionador antes de hablar y por eso no hablé el otro día. No soy el portavoz de nada".

El jugador del Real Madrid ha explicado que no será él "el que diga lo que tiene que hacer la gente, pero como capitán del Real Madrid y de la selección tengo el deber de unir a la selección".

También ha hablado, por supuesto, de su relación con Gerard Piqué. El defensa del Barça ya explicó en su rueda de prensa de este miércoles que su relación con Sergio Ramos era buena y el de Camas ha insistido en esa idea: "Ya lo dijo Geri. Tenemos una relación muy buena pese a que pensamos de manera diferente. No debe haber ningún problema entre nosotros Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero todo va bien".