Al menos 19 muertos en el choque entre un tren y un autobús en Rusia

Al menos 19 personas han muerto esta madrugada en el choque entre un autobús de pasajeros y un tren en la provincia rusa de Vladímir, a 180 kilómetros al este de Moscú, según han informado medios locales.

De acuerdo a la portavoz del gobernador de la región, Rita Shilájova, el autobús se saltó un semáforo en un cruce ferroviario a las 3.40 (hora local) y se caló justo cuando estaba sobre la vía. El conductor empezó a gritar y unos 30 pasajeros bajaron para intentar empujar el vehículo.

Rossiya 24 news channel at the scene of today's train crash in Vladimir Region, east of Moscow pic.twitter.com/WdJAnGLkS8