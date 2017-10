Al menos 8.000 niños murieron o resultaron heridos en 2016 en conflictos en el mundo

Al menos 8.000 niños murieron o resultaron heridos en 2016 en situaciones de conflicto en el mundo, según ha afirmado este jueves el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien ha expresado su preocupación además por el aumento del reclutamiento de niños soldado, el aumento de los ataques contra escuelas y hospitales y los casos de violencia sexual contra menores.

En su informe sobre Niños y Conflicto Armado, Guterres ha reclamado a las partes en conflicto que cumplan con su responsabilidad de proteger a los niños, en línea con su obligación con el Derecho Humanitario.

