El 'zasca' más machista de 'First Dates' deja a esta mujer con esta cara: "¿Conduces bien?, como eres mujer y rubia"

Paulino, un hombre de 49 años proveniente de Badalona, parecía un imán de pisar charcos. Cada tema que salía a colación con Rosi, divorciada de 47 con dos hijos, terminaba de una u otra manera en metedura de pata.

En esa dinámica se ha movido su cita en la noche de este jueves en 'First Dates' —de Cuatro—, lo que no hacía presagiar nada bueno. Y los presagios se materializaron en, probablemente, el comentario más machista de la historia del programa.

El dramático momento se ha producido cuando Paulino le ha preguntado a Rosi si conducía. "Me encanta conducir. Si puedo ir siempre con mi coche, mejor", ha respondido ella, con tono seguro. Entonces, ha llegado el 'zasca' de Pau: "Pues no soy machista, pero... queda eso de que eres mujer, eres rubia...", ha soltado sin pestañear.

Rosi ha acertado a responder que conduce "muy, muy bien", lo que no ha gustado a Pau: "Una persona que desde el primer día te dice que es experta, que es la que mejor conduce, cuidado... y bueno, ya lo de rubia yyyyy...", ha argumentado.

EL CONFLICTO CATALÁN SE CUELA EN LA CENA

La cosa sólo podía ir a mejor, pero lo cierto es que el listón de las tiranteces se ha mantenido muy alto durante toda la cita. Para muestra, esta conversación sobre la independencia de Cataluña (ambos 'tortolitos' eran catalanes):

- Pau. ¿Tú quieres la independencia?

- Rosi. Yo quiero todo, todo lo que nos vaya bien... a Cataluña.

- Pau. ¿Crees que nos irá bien?

- Rosi. Creo que la unión hace la fuerza, pero que entregamos más de lo que nos dan.

La respuesta no ha terminado de gustar a Pau, quien ha reconocido que "a una parte de ella no le he visto mucho interés. Creo que se ha empezado a explayar cuando estaba terminando la cena".

Por si fuera poco, Pau ha reconocido que es "muy cagón", y que si se escucha un ruido en casa yo no me levanto, te tienes que levantar tú".

"Quiero tener un príncipe con su armadura, su espada y su yelmo, no una persona miedosa", ha declarado a la cámara Rosi.

La cita ha terminado, como no podía ser de otra manera, con dos por tres calles: "Aunque hemos tenido una conversación muy amena, y coincidimos en cosas, la verdad es que no porque no es mi tipo de hombre", ha explicado Rosi. Paulino ha sido más breve en su explicación: "Como amigo lo que quieras".