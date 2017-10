'Hablemos, Parlem', el poema de Benjamín Prado sobre la necesidad de diálogo en España

Hablar, dialogar, charlar. En pleno estado de crispación, de gente enfadada, de políticos encastillados, de tensiones... Cinco días después de la celebración del referéndum ilegal por la independencia de Cataluña, el poeta Benjamín Prado propone el diálogo como solución. Y lo hace como mejor sabe hacerlo, con las palabras, con los versos.

Visitar Granada, la tierra de Federico García Lorca, para grabar La Ventana, de la Cadena SER, le ha llevado a pensar en que si el poeta "no estuviese en una cuneta" seguramente "habría escrito algo sobre esto". No ha podido hacerlo él, pero desde la humildad, el madrileño se ha animado a hacerlo.

"No voy a escribir algo tan bueno, pero sí me gustaría dejar mi opinión en verso. Aquí en Granada, en la ciudad del seguramente mejor poeta que ha tenido España, después de Quevedo y Góngora. Y esto no se puede llamar de otra manera que Hablemos, Parlem", ha dicho justo antes de empezar a leer.