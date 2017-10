Inés Arrimadas: "La Historia acusará a Puigdemont, Junqueras y Forcadell de lo que están haciendo a los catalanes"

"Mucha tristeza, preocupación y, sobre todo, ganas de ayudar a que acabe esto". Así se siente Inés Arrimadas en plena crisis catalana. Su plan para salir del atolladero: utilizar el artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones. Cree que pueden conseguir una mayoría alternativa en el Parlament y convertirse en presidenta de la Generalitat.

Lo que más le preocupa ahora es que el problema ha trascendido a la gente. "Esto está roto, nos va a costar años reconducirlo y reconstruirlo". Tiene claro que los principales culpables son los "irresponsables" Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell, pero también critica abiertamente al Gobierno de Mariano Rajoy y su gestión del 1-O: "Un fracaso".

¿Qué solución tiene Cs para la situación de Cataluña?

Convocar elecciones en Cataluña para que salga un nuevo Gobierno que piense en todos los catalanes, iniciar una nueva etapa de diálogo con el Ejecutivo y el resto de España y también afrontar reformas porque la gestión está parada desde hace cuatro años.

Para convocar esas elecciones, haría falta aplicar el artículo 155.

Es un mecanismo si no las convoca Puigdemont, cosa que no tiene mucha pinta. Se podrían convocar a través de ese artículo, que te permite hacer cosas muy concretas o amplias.

¿Y ve al Gobierno de Rajoy dispuesto a aplicar el 155?

Hablamos de aplicarlo para convocar elecciones. Es una cosa diferente a aplicarlo simplemente, que eso puede parar el golpe pero tampoco te da una solución democrática. Parece que ha dicho que no, que va a esperar a ver qué pasa el lunes. Lo que me preocupa es lo que está pasando en la calle, se están marchando empresas. Soy partidaria de convocar elecciones cuanto antes para evitar males mayores, consecuencias penales, huida de negocios, lío social. Pero el Gobierno de España toma sus propias decisiones.

El lunes hay convocado un Pleno en el Parlament, en el que previsiblemente podría ir a la declaración unilateral de independencia. El Constitucional lo ha suspendido. ¿Cree que pasará eso? ¿Habrá Pleno? ¿Llevarán ese punto?

Si lo suspende el Constitucional, nosotros no vamos, porque respetamos a los tribunales. Pero que estos señores puedan hacer un Pleno pasando del Constitucional, evidentemente. Es una opción bastante posible y los señores de Podemos, que siempre parece que les echan un capote en el último momento a los separatistas, han propuesto otra opción para que se pueda celebrar. Vamos a ver qué pasa. La Junta de Portavoces no está convocada en este momento, se creen que el Parlament es su cortijo. Llevamos un mes sin plenos porque les da la gana.

¿Podría dar marcha atrás Puigdemont este fin de semana y retirar esa intención de llevar la declaración?

Ojalá, pero lo dudo. Este señor lleva toda la vida siendo independentista y se presentó a unas elecciones con un programa que decía declarar la independencia, no venía ningún tipo de referéndum. Eso fue una excusa que se sacaron luego de la manga. Es que lo van a hacer, y si no lo hacen, la CUP ya está diciendo que agitarían más la calle. No son buenos escenarios los dos.

Estamos viendo movimientos en empresas y bancos como la Caixa y el banco Sabadell. ¿Cómo está afectando el proceso a Cataluña?

Muchísimo, llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. Esto no es el Monopoly, es la vida real. Se creen que está jugando al Monopoly, y lo que están haciendo es jugar con el futuro de siete millones y medio de catalanes. Y también hay que comentar los casos de empresas pequeñas con cancelaciones de pedidos del resto de España y del mundo, y las cancelaciones de los hoteles. Son unos señores irresponsables, por no decir otra cosa.

Parece que ya surgen grietas dentro del Govern, como la posición del conseller de Empresa, Santi Vila. ¿La cuestión económica es lo que puede llevar a frenar la declaración unilateral?

No lo sé. Estos señores ya sabían las consecuencias que tendría todo esto. No entiendo la sorpresa. ¿Se esperaban que salir de España y la UE no iba a tener consecuencias económicas? Son unos absolutos irresponsables. Cs se fundó hace once años denunciando esto, mientras el PP y el PSOE se dedicaban a hacer tripartitos con ERC o pactar con los Pujol.

El domingo habrá una manifestación unionista. El lunes, la ANC ha llamado a los favorables al referéndum a manifestarse con motivo de Pleno del Parlament. Se ha trasladado el problema a la calle.

Sí, desgraciadamente. Durante muchos años la parte independentista ha sido muy visible, tiene el apoyo del Govern, tiene a los medios de comunicación, y no han tenido reparo o miedo en salir a la calle. La mayoría social, que no somos independentistas, llega un momento en el que está harta de callarse, de ser ninguneada, de ser insultada, de que digan botiflers, de que digan súbditos y traidores, como dijo Joan Tardá. Estamos cansados de que nos insulten, ninguneen y silencien. Tenemos la necesidad de demostrar que Cataluña somos todos, que la calle no es solo de los independentistas y, por tanto, vamos a hacer la manifestación.

En las últimas horas surgen propuestas de mediación, ¿cree que todavía puede haberla?

Es que es el término interesado de los que quieren saltar el ordenamiento jurídico y quieren hacer ver que Cataluña y España son dos países independientes. Aquí lo que hay que hacer es cumplir las leyes y respetar a todos. Esto no lo hace Puigdemont. Lo que sí creo es que hay que dialogar y empezar una nueva etapa. Pero el interlocutor no puede ser el pirómano que nos ha traído hasta aquí. No pueden ser ni Puigdemont, Junqueras y Forcadell. Sí al diálogo, pero sí a nuevas elecciones.

En esas nuevas elecciones, ¿podría haber una mayoría alternativa al independentismo? Es la líder de la oposición, ¿intentaría ser la presidenta de la Generalitat?

Es que tengo la obligación moral de intentar buscar una salida. Como líder de la oposición, tengo la obligación de no tener miedo a las urnas de verdad y dar voz a esa mayoría social silenciada. Hay opciones, estamos a un par de escaños, según las encuestas.

¿Cómo recuerda ahora el 1-O?

Fue un día horrible. Se constató el fracaso de la gestión del 1-O por parte del Gobierno de España. Para mí, los responsables principales de lo que están pasando son Puigdemont y Junqueras, no hay ninguna duda y están dando un golpe a la democracia, pero es verdad que la gestión del Gobierno del 1-O fue un fracaso. Al final, se utilizaron colegios y dinero público para hacer una votación ilegal, se utilizaron datos sin control, hubo cargas policiales contra la gente y enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad. Objetivamente, fue el peor de los escenarios. Fue un día triste, triste. No nos puede hacer olvidar que los que quieren robarnos nuestro pasaporte y nuestros derechos como catalanes, españoles y europeos son los señores del Gobierno de la Generalitat.

En Madrid está hoy declarando el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, ante la Audiencia Nacional por un posible delito de sedición. ¿Qué le parece su actuación? ¿Y de los Mossos el domingo? ¿Qué pasará con él?

Que digan los jueces lo que tiene que pasarle. Lo que era evidente es que los cargos políticos como el conseller Joaquim Forn y el director general de los Mossos, Pere Soler, no serían leales con el ordenamiento jurídico. Lo que se vio es que hay unos políticos que quieren hacer del cuerpo de Mossos, muy bien valorado y con 17.000 agentes, una guardia pretoriana de Puigdemont y no una policía moderna y judicial. Hay políticos irresponsables. Hago una distinción muy clara entre los agentes y los cargos políticos que toman las decisiones. Lo digo también con la Policía y la Guardia Civil.

Hubo masivas concentraciones el martes por la actuación judicial. ¿Qué sintió al ver las imágenes de las cargas? ¿Comparte la indignación?

Ojalá esas imágenes no se hubiera visto nunca, son imágenes que a cualquiera le tocan el corazón. Insisto en el mal planteamiento que hizo el Gobierno del 1-O. Fiarse del conseller Forn no es la mejor opción. Mi resumen del 1-O como gestión del Gobierno de España es fracaso.

Esas fotos dieron la vuelta a todo el mundo. ¿Es una victoria del independentismo haberlo trasladado al plano internacional? ¿Quién apoya fuera al Govern?

No hay nadie en el mundo que dé apoyo a Puigdemont. Bueno, sí, el señor Maduro. Ningún país de la UE que haya dado apoyo en que eso fue un referéndum y que puede declarar la independencia. Los únicos apoyos vienen de partidos de la ultraderecha de varios países y de opciones eurofóbicas y euroescépticas. Está solos a nivel europeo.

¿Cree que Puigdemont acabará en la cárcel?

No lo sé. Intento que haya elecciones para bajar todo esto y evitar que haya afectación a la gente. Lo que me preocupa ahora son las personas, están enfrentadas con familias y vecinos, trabajan en empresas que notan los efectos, cansadas del monotema. Paremos esto cuanto antes y vayamos elecciones.

También policías y guardias civiles denuncian la situación de insultos. ¿Se está fracturando totalmente la sociedad?

Es que esto está roto ya, nos va a costar años reconducirlo y reconstruirlo. Hay mucha gente que está sufriendo sin que nadie se entere sin salir en la tele. Aquí se ven muchas banderas y a los señores de la ANC y Omnium, pero el día a día de la gente significada no independentista es un infierno. Esto es un infierno para mucha gente, para hijos de guardias civiles, para gente que se ha posicionado, para concejales en pueblos pequeños. Esto hay que pararlo, es intolerable. Pongo la responsabilidad absoluta y el dedo acusador sobre Puigdemont y Junqueras porque están jugando con la felicidad de millones de catalanes.

Si hace moviola y autocrítica, ¿qué piensa que deberían haber hecho?

Todos hemos cometido errores sin duda, pero recuerdo que nosotros no gobernamos ni aquí ni allí. Objetivamente, los que más responsabilidades tienen son los que han gobernado durante treinta años tanto en el conjunto de España como en Cataluña. Para mí, claro que hay responsabilidad enorme de todos los gobiernos de España, que han mirado para otro lado, han menospreciado al nacionalismo, han pactado con ellos, no han comunicado bien, no han reformado el país. Ahora, en estos momentos, con un señor que dice que declara la independencia el lunes, el principal responsable es el Gobierno de la Generalitat. Yo no hago equidistancias.

¿De qué estaremos hablando el 1 de octubre de 2018?

Espero que de un plan de Gobierno que incluya reformas en infraestructuras, servicios públicos, lucha contra la corrupción. Espero que hablemos de lo que realmente le importa a la gente, de salud, guarderías, igualdad, pensiones, calidad educativa... Para eso, hay que cambiar de Gobierno y gobernar nosotros.

Además del plano político, ¿qué sensaciones personales tiene ahora?

Mucha tristeza, preocupación y, sobre todo, ganas de ayudar a que acabe esto. Cuento una anécdota, están recogiendo firmas en Internet para que me declaren persona non grata en el pueblo de mi marido en el interior de Cataluña. Esto es intolerable, esto es veneno. La Historia acusará al señor Puigdemont, Junqueras y Forcadell de lo que están haciendo a los catalanes.