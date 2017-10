Julia Roberts revive 25 de sus películas en menos de 10 minutos

¿Quién no ha visto nunca una película de Julia Roberts? Si has levantado la mano, probablemente te equivoques. La actriz ha protagonizado nada menos que cerca de cincuenta películas y la mayoría de ellas han sido todo un éxito en taquilla y —como no podía ser de otra manera— de las pantallas de televisión de los fines de semana.

En el programa de la CBS Late Show conducido por James Corden la actriz revivió junto al presentador 25 de sus películas en menos de 10 minutos. En el sketch, Roberts y Corden recrean escenas de las películas más icónicas de la actriz estadounidense en el menor tiempo posible. Cada pocos segundos, el sonido de un gong les marca el cambio de película y, por tanto, de vestuario y escenario montado en un croma tras los intérpretes. Un reto que ya hizo hace dos años el actor Tom Hanks. El vídeo de Julia Roberts, publicado por el mismo programa, ha recibido más de millón y medio de visitas en YouTube en menos de 48 horas.

Las condensadas interpretaciones empiezan con Notting Hill, donde Corden encarna a un improvisado Hugh Grant en la mítica escena de la librería en la que Roberts dice una de las frases más romanticonas del cine: "Solo soy una chica enfrente de un chico pidiendo que le quiera". Tras esto, se apresuran para situarse en una clase de La sonrisa de Mona Lisa en la que Corden se mete dentro de La Gioconda.

Para la tercera película, Larry Crowne, nunca es tarde, se suben en una moto en una carretera que pasa a convertirse en un sendero para representar la huída del altar de Novia a la fuga para la que Roberts cambia el casco por un velo de novia y un caballo de juguete. Después, cambia este vestuario por un bata rosa sentada en un salón de belleza con Corden como madre ataviada con rulos y batín en una de las escenas de Magnolias de acero. La actriz mantiene la bata junto al tocador recreando un fragmento de La guerra de Charlie Wilson.

Para Mystic Pizza, Roberts se coloca una chaqueta roja con una pizza estampada mientras que Corden juega con la masa. Para La Pareja del año ambos se sientan ante una mesa de tortitas...un plato que se sustituye por espaguetis en Come, Reza, Ama. Para Closer ambos se visten de negro mientras Roberts hace fotos a Corden. Una ovación del público da paso a la clásica escena de las compras de Pretty Woman con la aparición de Roberts ataviada con pamela negra y vestido abotonado blanco y Corden sujetando el maniquí con un traje fucsia y pañuelo amarillo con la peluca rubia y el pañuelo de la dependienta.

Para Historias de San Valentín Roberts y Corden la actriz le entrega un ramo de rosas al presentador que se vuelve de margaritas de vuelta a la actriz para pasar a representar El día de la madre. Para Quédate a mi lado, Roberts usa una manta marrón a modo de chaqueta y Corden una peluca rizada para interpretar a Susan Sarandon. Tras esto, la actriz aprovechó para introducir Wonder, la película que se estrenará el próximo mes de noviembre. El tráiler improvisado con una clase de fondo daría paso a Blancanieves (Mirror, Mirror) con Corden con una capa y capucha roja para interpretar a Blancanieves y Julia Roberts con las plumas blancas y corona de reina. Para Línea mortal, Corden se tumba en una camilla mientras Roberts toma un desfibrilador en mano.

La siguiente película es Hook, el capitán garfio, para la cual Julia Roberts aparece diminuta en su papel de campanilla ataviada con una falda de tul y alas rosas hablando a un Peter Pan interpretado por Corden con el clásico sombrero verde con plumas. Para La telaraña de Carlota Corden se coloca orejas y hocico de cerdo mientras Julia Roberts se convierte en araña. En Erin Brockovich, Roberts viste en el despacho una americana gris, peluca y rubia, mientras que Corden luce gafas de pasta y una chaqueta de cuadros que mantiene también para El informe Pelícano.

Para Durmiendo con el enemigo se quedan vestidos de negro en una habitación en la que Roberts amenaza apuntando con una pistola de agua a Corden. Para Mary Reilly un fundido a negro y un susurro. En Ocean's Eleven y Ocean's Twelve, la actriz luce una chaqueta roja mientras que Corden imita a George Clooney con los sus dos gemelos en una mochila mientras que en una mano lleva una botella de tequila y, en la otra, una taza de café. Como colofón, ambos interpretan I say a little prayer en la escena final de La boda de mi mejor amigo.

