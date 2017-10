Marta Pascal, coordinadora general del PDeCat: "Queremos hacerlo bien, la gente nos pide que encontremos el punto medio"

La visión del PDeCat sobre la declaración unilateral de independencia no es monolítica y, con el paso de las horas, las dudas comienzan a salir a la luz, más allá del discurso del presidente Carles Puigdemont. Si anoche el conseller de Empresa, Santi Vila, abogó por abrir un tiempo sin "nuevas decisiones unilaterales" de las dos partes para dar una oportunidad al diálogo antes de una eventual DUI, que supondría "la suspensión del autogobierno" y "conflictos" en la calle, esta mañana ha sido Marta Pascal, la coordinadora general de la formación, la que ha frenado: "Queremos hacerlo bien, la gente nos pide que encontremos el punto medio", ha afirmado.

En una entrevista en la Cadena SER, ha admitido que están buscando fórmulas para que el lunes el president Puigdemont pueda comparecer en el Parlament, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el pleno en el que se esperaba que se declarase la independencia catalana. "El TC dice que no podemos reunirnos. Me parece muy fuera de lugar. Los diputados tenemos que hacer nuestro trabajo". El asunto, dice, no es si los suyos acatan o no lo ordenado por el Alto Tribunal, sino que deben buscar la manera de que su compañero de partido y al mando del Govern comparezca el lunes en la cámara.

Junts X Sí estudiará a lo largo de este viernes si apoya la iniciativa planteada por el grupo de Catalunya Sí que es Pot para que comparezca el presidente de la Generalitat. Sobre la declaración de independencia, Marta Pascal afirma que tienen "un mandato" y se sienten "interpelados en hacer las cosas bien".

Escucha "Entrevista a Marta Pascal, diputada del PDeCat (06/10/2017) - 'Hoy por hoy'" en Play SER

Tal y como explica esta mañana El Periódico, "crece en el PDECat la presión de ciertas voces dirigentes para evitar una declaración unilateral de independencia (...) o, al menos, para evitar que esta declaración se produzca de forma categórica. Y por tanto, para reclamar que se abran puertas a la mediación y la negociación".

Este diario sostiene que el lunes hubo una reunión de la cúpula del partido en la que chocaron dos vías: la de quien es partidario de la DUI y "los más prudentes, que reclaman vincular en todo caso la declaración a la petición de mediación y a unas posibles elecciones". En sus declaraciones a los medios, como en la entrevista a la BBC de hace dos días, Puigdemont defiende por ahora la declaración, aunque no la citó en su discurso de respuesta al rey Felipe.