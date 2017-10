'The Petite Fashion Week'., la pasarela de moda infantil solidaria

Belén Junco es el alma de Charhadas.com, una web para madres que tiene más de dos millones de usuarios en España y que en una década se ha convertido en un referente en el mundo de la moda, complementos, viajes, cocina, juegos... de hijos y madres. "Nunca pensamos que íbamos a llegar donde estamos, cada día nos reinventamos". Junco habla con los ojos y luego dispara: "Somos doce mujeres con un objetivo común: abordar el mundo infantil desde el punto de vista de una madre de hoy sin complejos, que trabaja, que no tiene horarios, que a veces está agotada, que no es perfecta. Contamos lo que hay. Las madres cuentan sus experiencias. No esperamos madres perfectas, no somos perfectas, somos madres malabaristas".

Con ese objetivo, Junco se lanzó al ciberespacio para contar historias y apoyar a pequeñas emprendedoras. "Lo mismo lanzamos pequeñas empresas prácticamente familiares, de tres o cuatro empleados, que fabrican ropa para niños maravillosa, artesanal, sin casi medios y que venden online exclusivamente como montamos la pasarela The Petite Fashion Week", una de los encuentros de moda infantil más importantes.

Desde el viernes 6 de octubre al domingo 8 se celebra la tercera edición de este evento —en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid— y a él el equipo de Charhadas ha querido sumar a estas emprendedoras artesanales de productos hechos en España que solo venden online y que durante tres días tendrán una magnífica visibilidad.

La recaudación íntegra de The Petite Fashion Week siempre se ha destinado a fundaciones, diferentes cada año y comprometidas con varias causa. En esta ocasión, una de las destinatarias será la fundación El Sueño de Vicky. La madre de Vicky tendrá su stand de 10 metros frente al photocall de El Corte Inglés. Con ella estarán sus hijas. Todas menos Vicky. "Vivíamos en Panamá. Un día se puso malita y 8 meses después se le apagaron los ojos", cuenta su madre. La niña murió de cáncer y su madre no quiere que su historia pase desapercibida; por ello se dedica a ayudar a las familias de los niños que sufren cáncer. Vende estrellas porque "Vicky era una estrella".

Las mejores firmas nacionales e internacionales de moda infantil se dan cita en The Petite Fashion Week para presentar sus colecciones de 2017 y mostrar al público las últimas tendencias para vestir a los niños esta temporada. Este año la marca invitada y encargada de abrir la pasarela es Stella McCartney. Además, Tizzas, Brotes, Bass10, Belle & Rebel y FreeStyle (de El Corte Inglés), Primark, Bugaboo, Manuela de Juan, Gran Canaria Moda Cálida, Gorila, Mayoral, Mood Blue, Say Please y Petritas son otras de las firmas presentes en The Petite Fashion Week.

Los asistentes, además, pueden conocer de primera mano las novedades de las mejores marca, repartidas en los 3.000 metros cuadrados del recinto. Para los niños, mientras, se han preparado en un sinfín de actividades en los múltiples talleres preparados para ellos: manualidades, pintacaras, cuentacuentos...

CON MODELOS DE EXCEPCIÓN

La pasarela de The Petite Fashion Week cuenta con modelos de excepción: 30 niños con sÍndrome de Down, pues dos fundaciones comprometidas con estos pequeños son también protagonistas de esta pasarela. "Nuestro compromiso es dar visibilidad a todas las necesidades especiales, a los niños diferentes. Nuestro compromiso con la integración desde la diversidad es el leif motiv de esta pasarela solidaria y por ello ponemos todos nuestros esfuerzos en ello cada año", apunta Belén.

La cuarta fundación invitada es la Fundación Querer, dedicada a la educación de los niños con trastorno de lenguaje, consecuencia de diferentes enfermedades raras neurológicas. Eva Revuelta, su responsable de eventos , cuenta lo emotivo que es poder contar historias de inclusión a través de la moda. "El año que viene esperamos que desfilen nuestros niños", asegura.

Y entre camisetas de Slowlove, firmadas por Sara Carbonero; chaquetas solidarias de The Extreme Collection; joyas solidarias de Durán; y quitapenas a 5 euros, días antes se han ido montando los stands para que este fin de semana entre 15.000 y 20.000 personas visiten The Petite Fashion Week. Belén está pendiente de todos los detalles para que sea un espacio visual y de interacción único. "Nos han dicho que igual viene la alcaldesa a vernos", cuenta.