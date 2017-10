Una mujer de Granada, víctima de un bulo sobre Cataluña

"Esta hija de puta es una profe que le ha dicho a una alumna hija de Guardia Civil "estarás contenta de lo que hizo ayer tu padre"". Con estas palabras y adjuntando una captura del perfil de la supuesta profesora, varias personas están propagando por las redes sociales el supuesto adoctrinamiento de una profesora catalana a los niños de su instituto.

El problema es que el perfil que se adjunta es el de Ruth, una joven de Granada que no ejerce de docente y que ha tenido que denunciar los hechos a la Policía.

"No soy docente, no alecciono a nadie, convivo en la diversidad y me gusta. Quien me conoce, lo sabe. No más difamación en red", ha pedido la joven en Twitter.

La Policía local de Granada ha tenido que actuar en Twitter pidiendo a la gente que no se crea los bulos. "Se está injuriando a esta chica granadina por su ideología, atribuyéndole hechos que son un grave desprecio a la verdad. No creas".

Se está injuriando a esta chica granadina por su ideología, atribuyéndole hechos que son un grave desprecio a la verdad. No creas #StopBulos pic.twitter.com/meSuPCLju8 — Policía de Granada (@Policia_Granada) 5 de octubre de 2017

Con todo y con eso, Ruth ha tenido que escribir varios mensajes pidiendo a determinados usuarios que retiren las acusaciones contra ella.

