Pilar Rubio presume de tripa de embarazada en 'El Homiguero'

La presentadora Pilar Rubio y el futbolista Sergio Ramos esperan su tercer hijo, como adelantó la revista Semana y confirmó la pareja después con una tierna foto de familia. La colaboradora de El Hormiguero (Antena 3) aprovechó su paso por el programa este jueves para reconfirmar la noticia y presumir de tripa de embarazada.

Rubio, que se puso de lado para que se viera mejor, llegó incluso a desabrocharse el botón del pantalón para que se notara aún más. La cantante Anastacia, la invitada de la noche, le dio la enhorabuena.

La colaboradora contó por primera vez cuál es el sexo del bebé que espera. "Tú sabes que sólo sabemos hacer espartanos, pequeños guerreros. Éste es otro niño", le dijo al presentador Pablo Motos.

En referencia a los retos semanales a los que se enfrenta, Rubio aseguró que su estado no iba a ser impedimento para continuar con ellos y le pidió a Motos lo siguiente: "Necesitamos acción, necesitamos que nos metas caña. Eso de 'está embarazada, no puede hacer nada', no. ¡Caña!".

Pilar Rubio y Sergio Ramos llevan cinco años saliendo juntos. Fueron padres por primera vez el 6 de mayo de 2014, cuando nació Sergio Jr- Año y medio después, en noviembre de 2015, nació Marco.