Pitada a Piqué en su primer partido con España tras el 1-O

A Gerard Piqué la consulta catalana por la independencia y su franqueza a la hora de valorarla en público le sigue costando quebraderos de cabeza. Esta noche, sin ir más lejos, el futbolista del FC Barcelona ha sido recibido con muchos pitos a su llegada al estadio José Rico Pérez de Alicante, lugar en el que la Selección Española de Fútbol disputa su partido ante Albania clasificatorio para el Mundial 2018.

Piqué, recibido con una sonora pitada a su llegada al estadio Rico Pérez de Alicante https://t.co/1H6LsmWkU5 pic.twitter.com/3jmcufxOdc — Antena3Noticias (@A3Noticias) 6 de octubre de 2017

Piqué, que apoyó el referéndum ilegal del pasado domingo en Cataluña aunque nunca se ha declarado independentista, fue pitado al llegar al estadio cuando se bajó del autobús. Pero no sólo entonces: le llovieron pitidos de parte de la grada en el momento en el que saltó a calentar y en muchas de las ocasiones en que tocó el balón. No obstante, la agencia EFE sostiene que también no pocos aficionados profirieron también gritos de ánimo para el jugador, sobre todo cuando se cantaron las alineaciones.

Mayoría de pitos contra Gerard Piqué cada vez que toca el balón en el España-Albania 👇😩3️⃣🇪🇸 pic.twitter.com/AfCO2gjSCO (vía @tve_tve) — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 6 de octubre de 2017

Esta semana, después del partido ante Las Palmas, Piqué se quejó de la actuación de la Policía y la Guardia Civil en el 1-O y cargó contra Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, pero ello no le impide querer seguir en la absoluta; entre lágrimas, dijo que deseaba seguir jugando con La Roja y se ofreció incluso a dar un paso atrás si así lo creía oportuno Julen Lopetegui, el seleccionador, por el bien del conjunto.