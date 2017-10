En directo: Convocadas manifestaciones a favor del diálogo en toda España

11:28. Fundación La Caixa y Criteria también se van de Cataluña

La Fundación Bancaria La Caixa ha acordado trasladar a Palma de Mallorca la sede social tanto de este organismo como de CriteriaCaixa, la sociedad de la que es accionista único y que gestiona el patrimonio de la entidad, "mientras se mantenga la actual situación en Cataluña".

En un comunicado, la Fundación, que preside Isidre Fainé, ha informado de que el nuevo domicilio social de estas dos entidades estará situado en la Plaça Weyler, 3, de Palma, con el fin de "preservar sus intereses empresariales y sociales, así como su operativa normal".

11:12. Concentración en Colón "en defensa de la nación"

La Fundación Denaes ha convocado una concentración en Plaza de Colón para el mediodía de este sábado en defensa de la nación, la Constitución y el Estado de Derecho tras el referéndum del 1-O, y a la que se han adherido cerca de 50 entidades.

La fundación, que se define como una organización en defensa de la nación española, detalla la relación de entidades que apoyan esta protesta, procedentes de diversas regiones de España e incluso otros países.

10:26. Zoido visita a los policías y guardias civiles en Girona

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha trasladado a La Junquera (Girona) para visitar por sorpresa a los policías nacionales y los guardias civiles desplegados en Cataluña, alojados en un hotel y en un cuartel del Ejército de Tierra.

A primera hora de la mañana Zoido ha viajado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta el aeropuerto de Girona, desde donde se ha trasladado a un hotel de La Junquera para desayunar con los agentes.

Después, el titular de Interior tiene previsto trasladarse, a unos 15 kilómetros de distancia, a la base del Ejército de Tierra San Climent de Sescebes, también en la provincia de Girona, para compartir almuerzo con un nutrido grupo de guardias civiles.

10:00. Convocadas manifestaciones a favor del diálogo en toda España

El movimiento ciudadano denominado '¿Parlem? ¿Hablamos?' está convocando, a través de las redes sociales, manifestaciones a favor del diálogo ante ayuntamientos de toda España, el próximo sábado día 7, pidiendo que se acuda con ropa, carteles y manos blancas y se dejen de lado las 'banderas'.

A través de redes como Facebook, Twitter y Whatsapp, dicho movimiento está difundiendo un llamamiento a concentrarse el sábado, a través de un manifiesto en el que se subraya que 'es hora de decir que España es un país mejor que sus gobernantes', que 'han sembrado el odio, nos enfrentan y nos dividen'.

'Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar. Por eso, debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y salir el próximo sábado, con ropa blanca, lazos y carteles blancos, para mostrar que no queremos que nos utilicen, nos enfrenten y nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos, sino la gente, el diálogo y la convivencia', se añade en el manifiesto.