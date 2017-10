NOTICIAS

Escalofriante caída de Laurens de Plus en el Giro de Lombardía

El ciclista belga del Quick Step Laurens de Plus ha sufrido este sábado una tremenda caída al tomar una curva en la que se ha pasado de frenada y ha terminado cayendo por un barranco tras chocar contra el guardarraíl. Por fortuna, según ha informado su equipo, De Plus no ha sufrido heridas graves en el accidente.