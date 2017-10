Incredulidad (y mucho cachondeo) con lo que dijo un chico en su presentación en 'First Dates'

First dates

First Dates sigue sorprendiendo en cada una de sus retransmisiones. El programa presentado por Carlos Sobera en Cuatro ha conseguido unir a parejas muy dispares, pero no siempre surge el amor.

Javier y Jazmín son dos jóvenes que acudieron al programa a buscar el amor. Ambos son estudiantes y tienen las cosas bastante claras.

A Javier le gustan las chicas guapas y Yazmín es preciosa. ¿Será Javier lo suficientemente maduro para ella? #FirstDates450 pic.twitter.com/SxAamXmxkh — First dates (@firstdates_tv) 6 de octubre de 2017

La cita transcurrió con normalidad pero hubo una frase de David que suscitó muchos comentarios. Javier aseguró que con 14 años y estando borracho se había liado con "la segunda más fea de la clase".

El joven también confesó que a sus 18 años había tenido tres relaciones "más o menos serias". Pero todo esto queda en nada con lo que dijo en su presentación: "He sido un poco golfo... He llegado a contar hasta 80 chicas y más a lo mejor".

Esta frase de David no pasó desapercibido en redes y fueron muchos los espectadores que bajo la etiqueta #FirstDates450 comentaron su sentencia.

18 años y más de 80 chicas, más que un bribón eres un FANTASMAAAA#FirstDates450 pic.twitter.com/Dpj6sL214s — Chus (@chuso__) 6 de octubre de 2017

#FirstDates450 ha contado más de 80 chicas, pero mientras hacía la compra en Carrefour, no? — Rocío (@ChioRo_yo) 6 de octubre de 2017

Javier, el fantasma de la noche... se ha juntado con más de 30 chicas y necesita ir a frisdeis a ver si pilla cacho

Varazo #firstdates450 — Amadeus (@Valandyl) 6 de octubre de 2017

"He llegado a contar 80 chicas..."

Sinceramente, dudo q sepas contar tanto.#FirstDates450 — Mia Wallace (@mrswallace87) 6 de octubre de 2017

JAVIER se refiere a que cuenta chicas en vez de ovejas para dormirse #FirstDates450 — rosa (@RosaRosaRosa16) 6 de octubre de 2017

#FirstDates450 Contar 30 chicas, las que pasan por delante de ti no? jajajjaa porque no creo que te hayas comido más de 2 — Cayetana (@CayetanadAlba) 6 de octubre de 2017

Finalmente, la cita entre Jasmín y Javier no fue a buen puerto y no tendrán una segunda cita. Una pena.