La comentada reflexión de J.A Bayona sobre el diálogo en Cataluña

Decenas de miles de personas participaron el sábado en manifestaciones en toda España en respuesta a la crisis catalana, bien reclamando la unidad nacional o el diálogo entre el gobierno español y el catalán.

En Madrid, un grupo de personas se ha concentrado en La Cibeles, frente al ayuntamiento de la capital, convocadas por el movimiento cívico Hablemos/Parlem (hablemos en catalán), recientemente creado a partir de las redes sociales, que defiende el diálogo para resolver la crisis y apela a manifestarse de blanco, sin lemas ni banderas.

Lo mismo ocurrió ante los ayuntamientos de Barcelona y otras localidades españolas como Zaragoza, San Sebastián (norte), Bilbao (norte), Vitoria (norte), Palma de Mallorca (este), Valladolid (centro) o Pamplona (norte).

El director de cine J.A Bayona se ha hecho eco de la concentración celebrada en Cibeles y ha lanzado una reflexión en Twitter junto a dos fotos de los actos. "Protestas en Madrid y en Barcelona pidiendo diálogo. Sin banderas. Sin odio. Sin violencia", ha escrito el director de Un monstruo viene a verme.

El mensaje lleva en pocas horas más de 1.100 Me gusta.

Protests in Madrid and Barcelona asking for dialogue. "No flags. No hate. No violence". #ParlemHablamos pic.twitter.com/gJM91iUC84