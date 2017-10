La promesa de Gabriel Rufián sobre Ciudadanos que no te debes creer

Las redes sociales son en muchas ocasiones fuentes de información pero también de bulos y mentiras. El último en sufrir en sus carnes lo que significa una noticia falsa es el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Como ha contado la cuenta de Twitter Maldito Bulo, Rufián ha sido víctima de una manipulación y algunos medios han dado como válido un mensaje que el político catalán nunca escribió.

"No hay pruebas de que Rufián dijera que se iría a C's si Cataluña no fuese independiente el 2-O", aseguran desde Maldito Bulo.

Además, han demostrado lo sencillo que puede ser manipular un tuit.

No hay pruebas de que Rufián dijera que se iría a C's si Cataluña no fuese independiente el 2-O



No os fieis de tuits con una captura

