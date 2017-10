Pedro García Aguado, el waterpolista que se hizo famoso en España tras ser el protagonista del exitoso programa Hermano Mayor —en el que ayudaba a jóvenes problemáticos—, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter que está dando mucho que hablar y que ha derivado en una amplia conversación en la red social del pájaro azul.

Aguado anunció en Twitter que cambiaba su foto de perfil a la bandera de España en solidaridad con "las personas que quieren un país más unido".

Durante estos días de movilizaciones cambio mi foto de perfil para solidarizarme con las personas que quieren un país unido. ESPAÑA!! 🇪🇸 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 6 de octubre de 2017

Este cambio de imagen no ha pasado desapercibido entre sus más de 335.000 seguidores en Twitter. Poco después de publicar el tuit en apoyo a la unidad de España, el waterpolista escribía que había recibido comentarios acusándolo de "fascista".

Impresionante la intolerancia de la gente. Yo ayudo a todo tipo de personas y cuando digo que soy español, soy un Fascista.No, soy Valiente. — Pedro García Aguado (@pgaguado) 7 de octubre de 2017

Tras su segundo mensaje, Aguado ha ido retuiteando tuits de apoyo a la bandera española en los que se podían leer sentencias como "ser español no implica fascismo", "no al fascismo separatista" y "gracias por ser valiente".

El deportista ha insistido en que su corazón está en Madrid y en Cataluña.

Hoy mi corazón está en Madrid con las movilizaciones y mañana estaré en cuerpo y alma en Barcelona con mis conciudadanos/as libres e iguales pic.twitter.com/yQYILQNJOH — Pedro García Aguado (@pgaguado) 7 de octubre de 2017

Tras recibir más mensajes, García Aguado ha seguido retuiteando mensajes de apoyo hacia su persona.

Soy catalán y soy Español y te entiendo perfectamente. Mira lo que tenemos que aguantar aquí, adoctrinan a los peques ya. LAMENTABLE pic.twitter.com/FyEtQE3wNw — Alberto Fernández (@KenpachiAlberto) 7 de octubre de 2017

Ánimo y a defender tus derechos en libertad, no al fascismo separatista — Óscar Pedrero 🇪🇸 (@oskarpedrero) 7 de octubre de 2017

@pgaguado no estás solo, como puedes ver!! Todos contigo por la unidad de España y el respeto a la Ley https://t.co/x9lQTXlsxb — Jose Luis García Ruz (@Jgarciaruz) 7 de octubre de 2017

Pero ahí no ha quedado la cosa, Aguado ha citado alguno de esos tuits y los ha replicado: "No me importa perder followers, no soy Gerard Piqué. Y a los intolerantes no les tengo miedo".

Gracias Patrícia por estar ahí, siempre. No me importa perder followers, no soy @3gerardpique 😂😂 y a los intolerantes no les tengo miedo. 💪🏻 https://t.co/YPokru5aOo — Pedro García Aguado (@pgaguado) 7 de octubre de 2017

Encantado de que se me vea. Es de estos colores 🇪🇸por ellos me partí la cara, gané olimpiadas y mundiales. 🙌🏻🔝Orgullos y Digno. https://t.co/34JxD1AMgC — Pedro García Aguado (@pgaguado) 7 de octubre de 2017