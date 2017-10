Al menos once heridos en un atropello junto al Museo de Historia Natural de Londres

Al menos once personas han resultado heridas este sábado tras ser atropelladas por un vehículo que saltó a la acera en las proximidades del Museo de Historia Natural de Londres.

Aunque en un principio se sospechó que pudiera tratarse de un atentado terrorista, pasadas las 19:00 horas de la tarde la Policía londinense confirmaba que era un accidente de tráfico.

The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2017

Las fuerzas de seguridad han confirmado la detención de un individuo tras el incidente, ocurrido en la calle Exhibition Road, en el barrio londinense de South Kensington, poco antes de las 14:00 horas.

"Hemos tratado once pacientes, la mayoría por heridas en las cabeza y en las piernas, y hospitalizamos a nueve" han asegurado los servicios de emergencias en Twitter.

Car 'PLOUGHS INTO PEDESTRIANS' in London. This is the suspect, who gets arrested pic.twitter.com/FiirNDHybi — Voice of Europe (@V_of_Europe) 7 de octubre de 2017