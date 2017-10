El falso vídeo viral de Puigdemont y Laporta que muchos se han creído

En estos tiempos de manifestaciones y referéndums, multitud de noticias y de vídeos falsos circulan por las redes sociales para que unos y otros creen su propio relato.

Imágenes de otras cargas policiales haciéndose pasar por actuales, falsos tuits de Rufián y ahora Puigdemont y Laporta cantando Que viva España son algunos de los bulos que están circulando sobre todo por Twitter.

El vídeo ha circulado por la red y supuestamente se puede ver al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y al que fuera Presidente el Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, cantando junto a un grupo de amigos la popular tonadilla.

Pero según informa Maldito Bulo, el vídeo está manipulado y lo que realmente están entonando es Let it be, de Los Beatles.

No



Puigdemont no canta "viva España"



Es un vídeo montaje que se ha hecho bulo.



Canta "Let it be"



Nos los preguntabais bastante :) pic.twitter.com/LUekdJGmzu — MALDITO BULO (@malditobulo) 7 de octubre de 2017

Así lo ha explicado Julio Montes en laSexta Noche: