Kiko Matamoros abandona 'Sálvame' tras 8 años y explica por qué

Kiko Matamoros, uno de los rostros más famosos de Telecinco, ha abandonado Sálvame después de 8 años participando diariamente en el programa.

Tras una bronca monumental con Mila Ximénez, Matamoros abandonó el plató y ahora, unos días después, ha confirmado en Sábado Deluxe que se va para siempre de uno de los formatos más exitosos de Mediaset.

"La gota que colmó el vaso fue el enfrentamiento que tuve con Mila Ximénez, pero evidentemente ha habido muchos más enfrentamientos de ese tenor y mucho más gordos antes y no me he ido. Me voy porque estoy agotado de esta historia, no tengo ilusión ni pasión por el trabajo que estoy haciendo y eso es una puerta abierta a la infelicidad", aseguró el colaborador frente a Jorge Javier Vázquez.

Matamoros ha explicado lo duro que es mantener la cabeza amueblada en un programa del estilo de Sálvame, en el que los colaboradores ven cómo su vida personal está muy expuesta.

"Han sido cosas psicológicamente muy duras. Ha sido ahora al cabo de un año o año y pico cuando empiezo a notar la carga. Me ha marcado mucho y me ha producido cierto rechazo a la actividad que estaba desarrollando", ha reconocido.

El colaborador, que ha reconocido que no hay ningún culpable de su marcha, ha afirmado que tiene dos ofertas importantes encima de la mesa relacionadas con los medios de comunicación, aunque ha reconocido que uno de sus sueños es tener un club de jazz.

Como regalo de despedida, sus compañeros le han regalado la silla en la que han reposado sus posaderas en estos últimos años.

Matamoros fue noticia hace unos meses tras salir su nombre en la lista de morosos. Él mismo ha reconocido que debe a Hacienda cerca de 1,4 millones de euros y que desde hace unos años tiene su sueldo embargado.