La broma racista que ha desatado una pelea en 'Gran Hermano'

Gran Hermano Revolution (Telecinco) ha vivido su primera gran pelea. Los protagonistas del encontronazo son Javi, Carlos y en parte, Mina.

Sábado Deluxe publicó en exclusiva las imágenes del encontronazo, que tuvo lugar en una de las fiestas que se suelen hacer dentro de la casa. Todo empezó cuando Carlos —el hombre de los tatuajes— comentó en voz alta:

"Tienen la luz infrarroja todo el día encendida, si os fijáis. Dice Mina que es para ver a Javi".

Estas palabras no gustaron nada a Javi, que llamó en seguida a capítulo a Carlos y a Mina y les expresó su malestar por la frase en cuestión.

"Te quiero mucho, pero bromas como las de antes se han acabado. Temas racistas como lo de los infrarrojos me han sentado mal, y no es que sea la primera vez, sino la número 400. No permito que en la calle nadie me haga este tipo de bromas", aseguró Javi.

Esta reprimenda no gustó nada a Carlos, que interpretó que Javi se había molestado porque "quedaba muy bien enfadarse delante de las cámaras".

"¿Dónde quieres que lo hablemos? ¿Que vayamos a la frutería?", preguntó Javi. "Después de estar riéndote 20 días con nosotros ahora empiezas a llamarlo bromas racistas. Tienes unas pelotas que no te caben en el pantalón", dijo Carlos, muy enfadado. "Ya lo sé", respondió Javi.

Finalmente, Carlos zanjó la polémica con una rotunda sentencia: "No quiero saber nada más de ti. Te quiero ver solo en la habitación, y cuando me cruce contigo en la casa voy a hacer ver que eres un fantasma, porque para mí es lo que eres: un fantasma, un hipócrita y un sinvergüenza".