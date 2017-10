La criticada entrevista de Toñi Moreno a Chapis en 'Viva la vida'

Viva la vida, el programa de Toñi Moreno en Telecinco, ha tenido una de sus entrevistas más comentadas y polémicas hasta la fecha.

Moreno y sus colaboradores entrevistaron a Chapis, conocido presentador de los años 90 en Telecinco, que presentó ¡Qué me dices! junto a Belinda Washington.

La entrevista ha sido muy comentada en redes sociales por el tono y por la actitud con la que ha comparecido Chapis, por cómo vocalizaba y por cómo se movía; intentando besar en repetidas ocasiones a la presentadora y tocándole mucho las piernas.

Las preguntas de Toñi Moreno han levantado ampollas entre los espectadores que comentaban la entrevista bajo la etiqueta #VivaLaVida39.

"¿Tú padre se murió electrocutado, no? ¿Tu novia te dejó, no? ¿Te dio un ictus, no?", son algunas de las preguntas que le han hecho al expresentador, que estaba visiblemente alterado y que no hablaba en condiciones.

En un momento de la entrevista, Moreno ha llegado a hacer sorna con el hecho de que no vocalizaba bien.

Las redes han sido muy duras con la presencia de Chapis en televisión —muchos de los mensajes no se pueden reproducir porque son muy graves— y han criticado que alguien en su estado estuviese en televisión.

#VivaLaVida39 Chapis No esta en condiciones para hacer una entrevista en TV. No entiendo como se le expone asi. — CARLAGUITARS (@CARLAGUITARS) 8 de octubre de 2017

#VivaLaVida39 Si quereis ayudar a Chapis hacerlo pero esto no es ayudarle es hacer una putada publica a un señor q esta enfermo,sois carroña — Alpina (@amukike) 8 de octubre de 2017

#VivaLaVida39 que lastima me da ver asi a #Chapis este hombre no está para salir en tv,no se le entiende,no contesta las preguntas ufff pic.twitter.com/U4Rg86OmID — Lena (@las3heridas) 8 de octubre de 2017

Que Dios me perdone pero no entiendo nada de lo que cuenta Chapis como lo comprenden ? #VivaLaVida39 — jorgie dlic (@jorgieDLIC) 8 de octubre de 2017

Me está dando mucha pena ver a Chapis 😢 #VivaLaVida39 — Javier de Hoyos (@javihoyos) 8 de octubre de 2017

Toñi, poco acertada diciendo que Chapis no vocaliza. Tuvo un ictus cerebral. #VivaLaVida39 — Montse Sanjuan (@msanj10) 8 de octubre de 2017

Te digo yo que en nada cortan y cambian de tema. Me da penita que esté Chapis en pantalla #VivaLaVida39 — Laura (@_mad_la) 8 de octubre de 2017

Creo que todo el mundo hemos querido a #Chapis por eso nos da penila el verlo así #VivaLaVida39 — olga carrasco (@olguitavilanova) 8 de octubre de 2017

#VivaLaVida39 perdonarme pero Chapis no está bien no? No sé pero le veo ido — Ross (@ohdioxa) 8 de octubre de 2017