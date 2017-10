Puigdemont no formulará la declaración de independencia el martes, según la BBC

Tras un fin de semana de manifestaciones con voces que piden el diálogo y otras que reclaman la unidad de España y la aplicación del artículo 155, todos esperan a saber qué hará este martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su intervención en el Parlament catalán.

¿Declaración unilateral de independencia o simple declaración de intenciones? Según las periodistas de la BBC Katya Adler y Esperanza Escribano, los tiros van más por la segunda opción.

Según han explicado en Twitter, fuentes del Govern aseguran que Puigdemont reconocerá "que Cataluña está en el camino hacia la independencia" pero que "no hará una declaración unilateral de independencia".

I'm told by MP in Puigdemont's party there'll be recognition that #Catalunya is on path to independence but not calling unilateral indep — katya adler (@BBCkatyaadler) 8 de octubre de 2017

Adler asegura que fuentes gubernamentales afirman que Puigdemont hará un "reconocimiento simbólico del referéndum de independencia" pero que no habrá declaración de independencia esta semana.

#Catalunya gov sources tell me there'll be symbolic recognition of independence referendum this week but no unilateral indep declaration — katya adler (@BBCkatyaadler) 8 de octubre de 2017

Escribano ha citado a Marta Pascal, diputada del PdCat, quien afirma que "el Parlamento dirá algo formal sobre los resultados" que Puigdemont dirá que quieren la independencia pero que quieren "hacerlo bien". "Tenemos un cometido que es implementar los resultados del referéndum".

Marta Pascual: "puedo garantizar que el Parlamento dirá algo formal sobre los resultados" — Esperanza Escribano (@esperanzaec) 8 de octubre de 2017

Marta Pascual: "tenemos un cometido que es implementar los resultados del referéndum" — Esperanza Escribano (@esperanzaec) 8 de octubre de 2017

Marta Pascal: "los resultados son claros, lo que diremos será que queremos hacerlo, pero queremos hacerlo bien" #8oct — Esperanza Escribano (@esperanzaec) 8 de octubre de 2017

La respuesta no ha tardado en llegar de parte de la CUP. La diputada Mireia Boya ha asegurado que una "declaración retórica" de los resultados "sería legitimar la violencia policial, rendirnos".

No hi ha declaració retòrica possible davant els 2M d vots defensats amb el cos l'1oct. Seria legitimar la violència policial, rendir-nos. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 8 de octubre de 2017

De momento, lo último que sabemos de las intenciones de Puigdemont es lo que ha publicado la cadena pública catalana TV3 en un adelanto de la entrevista que emitirá este domingo por la noche en el espacio 30 minuts:

"La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración unilateral de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley".