DIRECTO: todo sobre el 9-O

LA ANC CONVOCARÁ A LA CIUDADANÍA "EN POCAS HORAS" PARA QUE SE DECLARE LA INDEPENDENCIA

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha anunciado este lunes que "en pocas horas" convocarán a la ciudadanía para apoyar al Govern y al Parlament en defensa de la declaración de independencia, que ven como la única salida.

La ANC ha enviado un mail al que ha tenido acceso Europa Press, en que Sànchez vaticina que los catalanes escucharán esta semana "más mentiras, más amenazas, más rumores e intoxicaciones" para hacerlos sentir solos, y voces que les preguntarán qué esperan después del 1-O.

Según Sànchez, a estas voces hay que recordarles "que el pueblo catalán ha hablado y ha dicho 'sí' a la independencia, que las peticiones catalanas e internacionales de diálogo son muchas y todas chocan con la intransigencia del Estado". "Las sanciones exorbitadas y las peticiones de cárcel, así como la represión de nuestra libertad política, convierten la declaración de independencia en la única salida", añade.

Por eso pide que, haga lo que haga el Gobierno central, se responda sólo "con el civismo y el coraje" de los que quieren construir una Cataluña justa y libre, alzada bajo las bases de la democracia y la paz, dice. "¡Determinación, dignidad y civismo para avanzar al lado de nuestras instituciones!", y reclama movilizaciones pacíficas y masivas por las libertades de los catalanes.

En su opinión, la semana pasada fue victoriosa democráticamente, y determinante para alcanzar la independencia, al considerar que han ganado el reconocimiento de la opinión pública internacional y que hay muchas voces internacionales relevantes críticas con el Gobierno "por su inmovilismo y el uso de la represión".

También ha sostenido que la credibilidad de las instituciones catalanas en el trayecto hacia una república es tan alta que el Gobierno "ha quemado sus últimos cartuchos forzando el cambio de sede social de grandes empresas fuera de Cataluña para intimidar".

EL TSJC APARTA A LOS MOSSOS DE LA SEGURIDAD DE SU SEDE Y SE LO ENCARGA A LA POLICÍA

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado que la Policía Nacional se encargue a partir de ahora de dirigir la seguridad del edificio de su sede, en coordinación con los Mossos d'Esquadra, ante una eventual declaración de independencia.

Según ha informado el TSJC en un comunicado, así se lo ha ordenado este lunes el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía con lo que, de esta forma, los Mossos dejarán de encargarse en exclusiva de la vigilancia del Palau de Justicia de Barcelona, donde se ubica el tribunal.

La decisión obedece "a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento" ante la posibilidad de que el Parlament declare la independencia y aplique la Ley de Transitoriedad, según la cual se suprimiría el TSJC y la figura de su presidente.

SERRAT ESPERA "UN MÍNIMO DE SENSATEZ Y MADUREZ POLÍTICA"

El cantautor Joan Manuel Serrat ha dicho esta mañana que espera "un mínimo de sensatez y madurez política" en Cataluña. "Nadie sabe nada de lo que puede ocurrir, y no creo que pueda llegarse a esto porque todavía queda un espacio grande de negociación", ha señalado, al ser preguntado sobre lo que piensa del conflicto como catalán.

La independencia "no se declara de un día para otro, no se acuesta uno español y se levanta catalán al cien por cien", sino que es un camino "muy largo". Cree que hasta ahora se ha vivido una catarata de sentimientos, y ahora hay que bajar "a los niveles bajos de la economía, de la pasta, de quién paga esto".

Serrat ha hecho estas declaraciones a la prensa antes del acto en el que ha recibido una Alta Distinción de la Generalitat valenciana por la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. El compositor ha sido premiado por su contribución a rescatar del olvido y difundir la obra de algunos poetas valencianos como Miguel Hernández.

GRIFOLS SE QUEDA EN CATALUÑA

La multinacional catalana de hemoderivados Grifols no prevé trasladar su sede central, que actualmente está situada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a otra ubicación.

No obstante, el grupo farmacéutico ha precisado que "en el hipotético supuesto de que la actual situación derivase en un nuevo escenario que pudiese afectar el curso normal de los negocios o de la situación financiera de la compañía, el consejo acordaría las medidas necesarias".

ROMEVA CREE QUE HABRÁ DUI PORQUE "NO HAY ALTERNATIVA"

El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, no cree que el Govern tenga la opción de no proclamar este martes la declaración unilateral de independencia, porque no hay otras opciones sobre la mesa que puedan "seducir a los catalanes".

"¿Acaso hay alternativa? El Parlament es soberano, hay una mayoría parlamentaria y hemos intentado varias veces hacerlo de otra manera", ha asegurado Romeva en una entrevista con la radiotelevisión belga. "¿Alguien puede proponer algo que no sea violencia, los jueces, las amenazas?", pregunta.

Además, ha negado que haya una fractura social en la región. "Lo que está dividido hoy no son las familias catalanas, son los demócratas frente a los que son no demócratas", ha zanjado al respecto, para después sostener que un 80% de la población catalana "pide votar".

MOODY'S, A FAVOR DE LA FUGA DE EMPRESAS

La agencia Moody's ha valorado positivamente la decisión de CaixaBank y Banco Sabadell de trasladar sus domicilios sociales fuera de Cataluña, garantizando así que seguirán perteneciendo a la eurozona y beneficiándose del acceso a la liquidez del Banco Central Europeo, así como de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos de España.

En opinión de Moody's, la probabilidad de independencia de Cataluña "es baja" pero prevé que continúen las tensiones, que puedan provocar volatilidad en la financiación y actividad empresarial.

INTENTAN QUEMAR LA SEDE DE LA CUP

La puerta de la sede de la CUP en Barcelona ha amanecido este lunes con quemaduras y con la cerradura bloqueada con silicona.

LOS INSPECTORES DE HACIENDA CARGAN CONTRA EL GOVERN

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ve "inadmisible" el "incumplimiento constante, reiterado y deliberado" del que además "presumen" determinadas autoridades de Cataluña.

"Quien se sitúa al margen del Derecho quiebra los principios democráticos y las principales normas legales de un Estado de Derecho, de tal modo que incluso daña la paz y la convivencia entre los españoles, recibirá el trato previsto en el ordenamiento jurídico para faltas tan graves", han indicado.

CIUDADANOS NO CONDENA LOS INSULTOS A PUIGDEMONT

Representantes del PSC, PP y Societat Civil Catalana han condenado este lunes los gritos contra los Mossos d'Esquadra y de "Puigdemont a prisión" que profirieron algunos manifestantes en la concentración de este domingo a favor de la unidad de España y en contra de la independencia.

En sendas entrevistas en Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, sus representantes han coincidido en que deben ser los jueces quien decidan una eventual condena al presidente de la Generalitat.

El diputado de Cs, Jorge Soler, al que también han entrevistado, se ha sumado al rechazo a los gritos contra los Mossos ya que, para él, "no es lo mejor que hacer porque el tema es mucho más complejo", pero no se ha pronunciado pronunciarse sobre los insultos a Puigdemont.

LA CEOE PIDE QUE NO SE BOICOTEEN LOS PRODUCTOS CATALANES

El vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apelado este lunes a la "cordura" para no hacer boicot a los productos catalanes porque sería una "mala noticia" no sólo para Cataluña, sino para España.

El presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha reconocido que se están produciendo "reacciones" que perjudican las ventas del cava y de vinos catalanes, pues se trata de "productos emblemáticos".

FRANCIA NO RECONOCERÍA UNA CATALUÑA INDEPENDIENTE

Nathalie Loiseau, ministra de Asuntos Europeos de Francia, ha advertido de que su país no reconocería una Cataluña independiente.

"Si hubiera una declaración de independencia sería unilateral y no sería reconocida", ha asegurado la secretaria de Estado gala, en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa CNews. "La primera consecuencia sería automáticamente la salida de la Unión Europea", ha añadido.

EL GOBIERNO AMENAZA CON EL ARTÍCULO 155

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido en una entrevista en la Cope que, si el Govern aprueba la independencia de forma unilateral, el Ejecutivo de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución a Cataluña para "restaurar la ley y la democracia" en esa comunidad.

Suspendería así su autogobierno y asumiría sus competencias.

UN EURODIPUTADO INDEPENDENTISTA QUIERE IMITAR A ESLOVENIA

El eurodiputado del PdeCAT Ramón Tremosa espera que Puigdemont aplique este martes los resultados del 1-O y proclame independencia unilateralmente, aunque cree que luego podría suspenderla durante un tiempo, siguiendo el modelo de Eslovenia, en busca del reconocimiento internacional.

En una entrevista concedida a Onda Vasca recogida por Europa Press, Tremosa ha afirmado que esto "no es un farol" ni "una broma" y el 'procés' ha llegado "al final del camino". Y ha manifestado que "nadie podrá reconocer" internacionalmente "una independencia que no se ha hecho".

PEDRO SANCHEZ ESTÁ EN CATALUÑA

El secretario general del PSOE vuelve este lunes a Cataluña para insistir en su oferta de diálogo. Participará por la mañana en una reunión extraordinaria de la Ejecutiva del PSC y a mediodía comparecerá en rueda de prensa junto al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.

ENCUESTA CIUDADANOS

Según una encuesta de ABC, Ciudadanos ganaría 26 escaños después de la crisis catalana, el único partido que saldría beneficiado del referéndum. Desbancaría así a Podemos como tercera fuerza política. Su líder, Albert Rivera, es elegido el político que mejor ha gestionado la situación.

PUIGDEMONT INSISTE EN EL DIÁLOGO SIN RENUNCIAR A LA INDEPENDENCIA

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha advertido de que, en ausencia de diálogo con Madrid, su gobierno mantendrá el rumbo independentista conforme a lo planeado.

"Hemos abierto la puerta de la mediación y hemos dicho 'sí' a tantas opciones como nos han planteado (...) Pasan los días, y si el Estado español no contesta positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer", ha apuntado.

ASI HA CONTADO LA PRENSA INTERNACIONAL LA MARCHA CONTRA EL 1-O

Los medios extranjeros destacan el despertar de la 'mayoría silenciosa', hasta ahora callada.

La marcha antiindependentista, en el mundo La marcha antiindependentista, en el mundo



1 of 19 Comparte esta galería:





COLONIAL BARAJA MUDARSE A MADRID

La inmobiliaria ha convocado un consejo de administración extraordinario para este lunes para "tratar" sobre el traslado de su sede social de Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes cercanas. Las oficinas que tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid se perfilan como nuevo domicilio social.

ABERTIS DEBATE CAMBIAR SU SEDE

La empresa ha convocado una reunión extraordinaria de su consejo de administración a primera hora de la tarde de este lunes con el fin de aprobar el traslado de su sede social de Barcelona. Las oficinas que tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid se perfilan como nueva base de la empresa.