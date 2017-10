El estadounidense Richard Thaler gana el Nobel de Economía 2017

El economista estadounidense Richard H. Thaler ha sido galardonado con el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, conocido popularmente como Nobel de Economía.

La Academia sueca ha destacado la contribución de Thaler a la comprensión de la psicología de la Economía, destacando su aportación dentro del campo de la Economía Conductual.

Thaler, de 72 años y profesor de la Universidad de Chicago, era uno de los candidatos favoritos a lograr el Nobel de Economía, que cumple 49 ediciones.

BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t