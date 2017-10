El PP advierte a Puigdemont de que puede acabar en prisión como Companys

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha confiado hoy en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no declare la independencia de Cataluña, pero le ha advertido de que, si lo hace, podría acabar en prisión como le sucedió a Lluís Companys.

Casado ha comparecido en conferencia de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ha analizado la situación en Cataluña la víspera de que Puigdemont comparezca ante el Parlament y con la incógnita de si proclamará la independencia.

"La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que la declaró hace 83 años", ha señalado en alusión a la declaración de independencia por parte del que fuera presidente de la Generalitat Lluís Companys y que provocó su detención y encarcelamiento por parte del Gobierno de la República.

Companys fue fusilado años después de su detención por el régimen franquista y eso ha motivado que los periodistas pidieran a Casado que aclarara a qué se refería en concreto con su advertencia a Puigdemont de que podía acabar como su antecesor en el cargo.

Ha rechazado haber establecido comparación alguna con el fusilamiento y ha precisado que se refería a los hechos de 1934, cuando Companys fue detenido y, posteriormente, enviado a prisión.

"Yo me refería a que no se repita la historia. Y quien olvida la historia está obligado a repetirla. Las declaraciones previas de independencia de Cataluña no han acabado bien y estoy convencido de que ahora no se va a declarar porque también tendría su correspondiente sanción en el Código Penal de una democracia ejemplar y consolidada como la española", ha añadido.

Nuestra compañera @anabeldn pidió explicaciones a Pablo Casado tras su comparación. Esta es su respuesta: https://t.co/FPDiGwje9C pic.twitter.com/UK2MN17WAd — EL PAÍS (@el_pais) October 9, 2017

"¿Se refiere al 34 cuando fue encarcelado por el Gobierno de la República? Le pregunto, porque en el 40 fue fusilado por la Dictadura. ¿A qué se refiere que puede acabar", le han preguntado. "83 años", ha dicho Casado, a lo que la periodista le ha dicho: "Es por aclarar". "Me sale el 34", ha comentado el dirigente popular.

"Me refiero a lo que para ellos es una fecha épica que es la declaración de independencia, tuvo una contestación. Yo no soy historiador ni futurólogo, lo que digo es que según lo que pasó en esa época, que no fue tampoco recordada por extrema derecha en responsabilidades de gobierno, creo que estaba Santiago Alba como presidente de las Cortes republicanas. Fue lo que pasó. Me tomo una licencia a hacer referencia a lo que se ha cumplido el viernes, que ellos recordaron mucho pensando que iban a hacer coincidir con su declaración, que luego a lo mejor se ha quedado por delante", ha contestado Casado.

A pesar de la aclaración, la referencia de Casado a Companys ha causado la indignación de varios líderes políticos de otros partidos, que han recurrido a Twitter para afear el paralelismo. Entre los que han cargado contra Casado están Pablo Iglesias, Ada Colau, Pablo Echenique o Raúl Romeva. Este último, en un mensaje en inglés, afirma: "Portavoz del PP: Quizás quien declara la independencia acabe como su predecesor". El president Companys fue fusulado por el Gobierno de Franco".

RAJOY DICE QUE USARÁ LA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO PENAL

Durante la reunión de la cúpula del PP, Rajoy ha garantizado que su Ejecutivo hará "todo lo que haga falta", usando todos los instrumentos que ofrece la Constitución y el Código Penal, para impedir la independencia de Cataluña. Con ese propósito, ha garantizado que tomará todas aquellas medidas que sean "necesarias", sin ninguna alusión concreta al artículo 155 de la Carta Magna.

"Vamos a impedir la independencia de Cataluña. Tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea", ha manifestado Rajoy en la reunión del comité de dirección del PP, unas palabras que luego ha leído textualmente en rueda de prensa Pablo Casado.

Así, el dirigente del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo va a hacer "todo lo que sea necesario sin renunciar a ningún instrumento de la Constitución y del Código Penal" y, a su juicio, "va a ser suficiente". Sin embargo, ha dicho que lo que hay que empezar a preguntarse es "qué va a hacer la otra parte".

"¿QUÉ VAN A HACER LOS GOLPISTAS?"

"¿Qué van a hacer los golpistas? Qué van a intentar anunciar mañana?", se ha preguntado, para rechazar de plano la vía eslovena que plantean cargos de PdeCAT de declarar la independencia y suspenderla un tiempo. "No queremos una balcanización de España, que sería una segunda balcanización de Europa", ha avisado.

Casado ha abundado en que si hay declaración unilateral de independencia la respuesta será "con mano firme" y "sin complejos", con las medidas que hagan falta, incluida la vía penal porque si el presidente de la Generalitat declara la independencia podría ir a prisión. Por eso, ha dicho que están "a tiempo". "El mensaje que mandamos hoy es que están a tiempo de para esta deriva suicida porque no les va a salir gratis y va a acabar muy mal", ha enfatizado.

España no es Sudán ni Yugoslavia

Además, ha rechazado de plano el "apaciguamiento" o la "mediación internacional" porque España "no es Sudán" ni "Yugoslavia". "Nadie tiene que mediar nada porque no cabe mediación de España con España, porque Cataluña es también España, una parte esencial hasta el tuétano", ha enfatizado, para insistir en que no tienen nada que "mediar ni negociar con los golpistas" porque "no se puede dar nada a cambio para que alguien deje de incumplir la ley".

"Igual que el 23-F, don Juan Carlos y la sociedad española no negoció ni con Armada ni con Tejero, está muy bien que el rey y el presidente del Gobierno ya hayan dicho que no hay nada que ceder y pactar con Puigdemont y Junqueras, que son unos golpistas", ha exclamado el vicesecretario de Comunicación del PP.