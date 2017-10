El pregon del rapero Kase O por una Zaragoza feminista y diversa que ha gustado a Errejón

Kase. O es uno de los referentes del rap español y, además, muy querido en su ciudad natal, Zaragoza. Por eso ha sido el elegido para hacer el pregón de las fiestas de El Pilar, que se ha vuelto viral y está triunfando en las redes sociales. Se trata de un pregón con mucho flow que ha sido muy participativo y con el que el artista ha querido recordar a distintos colectivos en España y hacer un llamamiento a la paz.

El rapero consiguió acallar una pitada y que toda la plaza del Pilar levantase la voz contra los abusos sexuales y la violencia machista. También llamó al respeto y la tranquilidad estos días y logró que toda la plaza gritase la palabra "paz" al unísono.

Tras dar las gracias por el reconocimiento a los miembros del Ayuntamiento, Kase. O se presentó: "Me llamo Javier Ibarra Ramos, hijo de Jose Luis y María Jesús, criado en el barrio de la Jota". Tuvo palabras para los niños y para las mujeres "libres, inteligentes y bellas", y remarcó la campaña "No es no": "Tenemos que evitar cualquier agresión o falta de respeto en estas fiestas. Las chicas pueden vestirse como quieran y pueden bailar como quieran sin que ningún energúmeno les falte al respeto. Nos lo tenemos que meter en la cabeza". También ha hecho un llamamiento a la diversidad: "Quiero saludar a todos los inmigrantes, latinos, árabes, asiáticos y africanos que viven con nosotros a los que tenemos que tratar dulce y amablemente".

Recordó a las víctimas del terrorismo y de la guerra, a los refugiados y a los voluntarios que los ayudan. "Para todos ellos, quiero que la gente inteligente piense en ello y grite la palabra paz", concluyó antes de cantar un remix de su famosa canción Soy de Aragón.

Uno de los que se ha hecho eco del histórico pregón ha sido el miembro de Podemos Íñigo Errejón, que ha compartido el vídeo en Twitter. "No os perdáis al rapero Kase.O en el pregón defendiendo una Zaragoza feminista, diversa y en paz", ha escrito.

