Gabilondo defiende que ha llegado la hora de nuestros mejores políticos: "¿Podremos prescindir de un hombre como Borrell?"

El periodista Iñaki Gabilondo ha defendido —en su comentario Ya estamos todos despiertos, en la Cadena Ser—, que en este momento "necesitaríamos la mejor política. Lo mejor de nuestros políticos. Y nuestros mejores políticos": "¿Creen ustedes, por ejemplo, que podremos prescindir de un hombre como Josep Borrell?", se pregunta el periodista.

No obstante, ha matizado que la única manera de llegar hasta esa "mejor política" es "detener" la "declaración de independencia".

Para Gabilondo, "sin duda, las palabras del Rey actuaron de despertador" y ahora, que "ya todos son conscientes de la gravedad de la situación y la inminencia del desastre, que ofrece su primera señal concreta en el rompan filas de las grandes empresas catalanas", es cuando "se amontonan las iniciativas y las movilizaciones con distintos acentos"

El problema es que "con tan distintos acentos" se pueden "crear nuevos frentes de discrepancia".

"De ser así habríamos caído en la gran trampa. No, orden constitucional, diálogo, son conceptos hermanos de sangre, compañeros de filas de la democracia, y no se trata de elegir, no pueden perder ni la legalidad ni la paz", defiende Gabilondo, quien reitera la cuestión que ha planteado Borrell este domingo en la manifestación por la unidad en Barcelona: "¿Dónde estabais hasta ahora?, era el reproche de Borrell a las empresas que hasta el momento habían guardado silencio. ¿Dónde estabais y dónde seguís estando?, hubiera podido seguir diciendo Borrell, dirigiéndose ahora al Gobierno, a los partidos nacionales, que en todos estos años no han puesto nada en común, afirma Gabilondo.

Pincha aquí para acceder al audio y lee el texto completo a continuación