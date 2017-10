Hace 5 años, a Malala le dispararon. Hoy 'presume' de foto estudiando en Oxford

Pocas historias inspiran más que la de Malala Yousafzai, la joven que hace cinco años sobrevivió a un atentado por defender la educación de las niñas en su país, Pakistán, y que hoy cursa sus estudios superiores en la prestigiosa Universidad de Oxford.

La joven galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2014, se ha aficionado a Twitter, una red social en la que no estaba presente hasta el pasado julio, y ha usado esta vía para recordar el ataque al que la sometieron los islamistas y cómo ha cambiado su vida, ahora que estrena carrera y que ya tiene sobre la mesa el reto de sus primeras lecturas universitarias.

5 years ago, I was shot in an attempt to stop me from speaking out for girls' education. Today, I attend my first lectures at Oxford. pic.twitter.com/sXGnpU1KWQ