Malena Costa calla la boca a quienes la critican por no dar el pecho a sus hijos

Malena Costa ha recibido algunas criticas en las últimas horas después de subir una foto a Instagram en la que aparece dándole un biberón a su hijo Mario, que va a cumplir tres meses.

La modelo ha decidido responder en la misma red social a quienes han cargado contra ella por no dar el pecho al pequeño. "Cada persona debe hacer lo que crea y sienta. Es algo muy personal", empieza aclarando Costa, quien recuerda que la leche materna es "la mejor para los bebés" pero que "las leches de fórmula también son buenísimas y muy completas".

La modelo aclara que no quiere meterse en el debate de si es mejor o no dar el pecho, pero subraya que no se puede juzgar a quien no lo hace. Además, como afirma que ella se ha sentido juzgada por ello, aclara que ha dado el pecho todo el tiempo que ha podido.

"He dado el pecho a mis dos hijos el tiempo que me ha salido leche y eso no me hace ni mejor ni peor madre, simplemente he hecho lo que yo creía que debía hacer", afirma. "Y cuando el tema ya me estresaba porque apenas me salía leche a lo último, por motivos x, decidí dejar de dar el pecho", explica.

Malena Costa acaba su escrito recordando que no se debe juzgar a ninguna madre por eso porque "hay mucha gente a la que se le para la leche por motivos que no sabemos y muchas madres que lo pasan fatal por no tener suficiente".

"Así que, de verdad, a los que opinan tan a la ligera, que piensen en las circunstancias de los demás", concluye.