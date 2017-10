Un reportero de la ETB tiene que pedir que anulen su directo por lo que le estaban haciendo

La ETB, la televisión pública vasca, ha denunciado que un grupo de personas empujaron y obstaculizaron el trabajo a uno de sus periodistas en Barcelona, donde estaba cubriendo la manifestación en favor de la unidad de España.

El reportero estaba esperando para entrar en el telediario, pero tuvo que anular su intervención al ver que varios jóvenes le increpaban y le intentaban quitar el micrófono. "No me podéis dar paso ahora ¿eh? No me podéis dar paso porque con lo que tengo aquí..." se le escucha decir al periodista.

Mientras, un joven con la camiseta de la selección española le quita el micrófono y grita: "Escúchame. ¡Escucha! ¡Escucha!". "Deja el micrófono, por favor", replica el periodista.

"Ante esta situación, otras personas que se encontraban allí han recriminado la actitud del grupo, y el incidente no ha ido a más", subraya la ETB.