Antonio Maestre denuncia la "gravísima" amenaza de muerte de un exguardia civil en Twitter

El periodista de La Marea y colaborador de Al Rojo Vivo —de La Sexta—, Antonio Maestre, ha denunciado en Twitter, enlazando a la cuenta oficial de la Policía, que un exguardia civil le ha amenazado de muerte a través de la red social.

"Subnormal [...], mira si voy ahí y te pego dos tiros en la cabeza", escribe el tuitero, quien asegura que "serías el cuarto cadáver en mi haber".

Hola, @policia , Este ex Guardia Civil me está amenazando de muerte. Es @MANUELGOMEZBARC . ¿Hacemos algo? Cc @aprensamadrid @fape_fape pic.twitter.com/HP8XmxduP0

Ante la gravedad de la amenaza, Maestre ha escrito que pese a que "nunca he dejado que salgan de aquí estos comentarios", "ya no pienso tolerar uno más". Así, el periodista ha asegurado que este martes denunciará lo sucedido a la Policía.

Nunca he dejado que salgan de aquí estos comentarios. Pero ya no pienso tolerar uno más. Mañana voy a comisaría. No va a salir gratis.