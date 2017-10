Ivana Trump, primera esposa del presidente estadounidense Donald Trump, ha conseguido sacar de sus casillas a la actual mujer del mandatario, Melania Trump, que no ha ocultado su disgusto con sus palabras.

En una entrevista con ABC News, Ivana Trump, que se encuentra realizando una intensa campaña de promoción de su libro "Raising Trump", se ha atribuido, bromeando, el título de "primera dama". "Tengo número directo con la Casa Blanca pero no quiero llamarle porque Melania está allí", ha dicho Ivana al evocar sus contactos con su exmarido.

"Y no quiero provocar celos o algo así porque soy la primera mujer de Trump. ¿Ok? Soy primera dama", ha agregado riendo.

La actual esposa del mandatario ha hecho saber por intermedio de su portavoz, Stephanie Grisham, que no le había gustado para nada la broma de Ivana.

Melania Trump "adora vivir en Washington DC y está honrada por su papel como primera dama de Estados Unidos", ha explicado Grisham, citada por la cadena CNN.

"Tiene la intención de utilizar su título para ayudar a los niños, no para vender libros. No hay claramente fundamento alguno en esta declaración de parte de una ex. Lamentablemente, es puro ruido para llamar la atención", ha agregado.

Ivana Trump, de 68 años, es madre de los tres primeros hijos de Donald Trump: Donald Jr, Ivanka y Eric.

El magnate del sector inmobiliario ha tenido otros dos hijos: Tiffany Trump, con su segunda esposa, la actriz Marla Maples, y Barron Trump (que vive en la Casa Blanca) con Melania Trump.