La CUP abandona el Parlament hasta que "se den pasos hacia la república catalana"

Uno de los dirigentes de la CUP, Quim Arrufat, ha anunciado ante los medios que su grupo "no volverá a la actividad parlamentaria hasta que no se den pasos hacia la república catalana". "No dejaremos que esta legislatura acabe sin plasmar la voluntad que se reflejó el 1-O".

"Reclamamos a Puigdemont que establezca de forma pública un límite en las negociaciones, proponemos que sea de un mes, pero estamos abiertos a escuchar. Lo que no podemos es darle un tiempo ilimitado, no se puede eternizar en los meses y dejar colgado el proceso independentista".

En una rueda de prensa, Arrufat ha anunciado la suspensión de la actividad parlamentaria de su grupo y, además, ha manifestado que la declaración de independencia que han firmado después del Pleno no tiene validez. Aunque ha añadido que "la CUP no permitirá que esta legislatura acabe sin la aplicación de los resultados del referéndum. Ha quedado tocada la confianza en el Govern. A última hora se han cambiado los guiones", ha declarado Arrufat.