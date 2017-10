La frase homófoba de un concursante de 'Gran Hermano' que ha enfurecido a Torito

Un concursante de Gran Hermano Revolution ha desatado la ira de muchos seguidores del programa de Telecinco tras realizar unas declaraciones homófobas.

"Si eres una pareja heterosexual, lo tienes con tu mujer. Padre y madre de toda la puta vida. Es antinatural y antiestético", dijo Miguel durante una conversación en el jardín sobre ser padre soltero con otros compañeros. "Esa es una mentalidad antigua", le replicó Laura.

Pero aquí viene la sentencia definitiva de Miguel: "Dos chicas que son lesbianas van a tener una hija lesbiana".

Claro que sí.

Las palabras de Miguel fueron muy comentadas en el debate de este domingo y Torito, uno de los tertulianos estrella del programa, desató su ira contra el concursante.

Torito, declarado homosexual y que junto a su pareja ha tenido dos hijos mediante gestación subrogada, respondió a Miguel: "Yo desde aquí te quiero decir que cuando salgas, que supongo que será muy pronto porque intentaré ahorrar todo lo que tenga para echarte, que mi situación puede ser antiestética pero te aseguro que mi hijo nunca será huérfano de cariño".

Hace unos días hubo otra gran polémica en la casa de Guadalix de la Sierra tras una "broma" racista de un concursante a otro.

"Tienen la luz infrarroja todo el día encendida, si os fijáis. Dice Mina que es para ver a Javi", dijo Carlos. Ante lo que Javi respondió cabreado: "Te quiero mucho, pero bromas como las de antes se han acabado. Temas racistas como lo de los infrarrojos me han sentado mal, y no es que sea la primera vez, sino la número 400. No permito que en la calle nadie me haga este tipo de bromas".