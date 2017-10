La pregunta de Alejandro Sanz tras escuchar el discurso de Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asumido este martes el mandato del 1-O para declarar la independencia de Cataluña, en aplicación de la ley del referéndum, considerada ilegal por el Tribunal Constitucional, pero la ha dejado en suspenso con el objetivo de "dialogar".

A los pocos minutos de que Puigdemont pronunciase esas palabras, el cantante Alejandro Sanz ha hecho una pregunta en Twitter. "No me estoy enterando de nada perdón. ¿Sí o no?", ha indagado, en referencia a si el presidente ha proclamado la independencia o no.

No me estoy enterando de nada perdón. Sí o no? — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 10 de octubre de 2017

No es el único que tiene esa misma duda. De hecho, el líder del PSC, Miquel Iceta, le ha reprochado a Puigdemont que lo que ha hecho "es complejo". "No se puede suspender una declaración que no se ha tomado", le ha recordado.