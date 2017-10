La UE pide a Puigdemont que no tome una "decisión" que haga "el diálogo imposible"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha pedido al presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, que no declare la independencia y respete el orden constitucional de España.

"Hoy le pido a usted que respete el orden constitucional y que no anuncie una decisión que haría ese diálogo imposible", ha dicho Tusk en un debate en el Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), tras recordar que el 2 de octubre le pidió diálogo al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Tras repasar los desafíos a los que se enfrenta la UE, como la crisis migratoria o el "brexit", Tusk, presidente de la institución que representa a los 28 Estados miembros de la UE, se ha dirigido expresamente a Puigdemont "poco antes de su discurso" de esta tarde en el Parlamento catalán.

I appeal to @KRLS not to announce a decision that would make dialogue impossible. Let's always look for what unites us. United in diversity.