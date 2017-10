Sorpresa generalizada en Twitter por esta frase que Bertín Osborne le dijo a Garbiñe Muguruza

Bertín Osborne recibió este lunes la visita de la tenista Garbiñe Muguruza a su programa, Mi casa es la tuya, de Telecinco.

Durante la charla, el presentador sacó a relucir un titular que un periódico había dedicado a la deportista: "Garbiñe Muguruza, mucho tenis, bonitas piernas y pocos novios". "Me molesta leerlo. A mí, me parece, que soy feminista", añadió el también cantante.

Esa afirmación generó la sorpresa en Twitter, dado que han sido varias las veces que Bertín Osborne ha sido acusado de machista por los comentarios que ha hecho en su programa.

Por ejemplo, en mayo, durante su entrevista a la actriz Paz Vega, ésta habló de la amistad que le une con su compañera Nicole Kidman. Y el presentador aprovechó para hacerle una pregunta: "¿Qué se ha hecho Nicole Kidman en la cara?". Una cuestión que generó mucha polémica por parte de muchos espectadores que la consideraron fuera de lugar.

LAS MUJERES, EN LA COCINA

Unas críticas similares a las que recibió cuando acudió a la casa de los Moyá-Cerezuela en Palma de Mallorca. Allí, el presentador y el extenista se sentaron en el sofá del salón para hablar de trabajo. Mientras, las mujeres de ambos se dedicaron a recorrer la casa y a charlar de decoración y de niños.

Las acusaciones de machismo se repitieron cuando fue a la casa de Iker Casillas y Sara Carbonero en Oporto. La periodista acudió para solucionar los problemas de los dos hombres en la cocina. Y el presentador preguntó al portero: "¿Y Sara cocina bien?"

"UNA VETERINARIA MONÍSIMA"

Y hay más. También su entrevista a Malú fue polémica. La cantante dijo que le hubiese gustado ser veterinaria. Y Osborne replicó: "Una veterinaria monísima. Te habría contratado seguro".

La entrevista al presidente del Gobierno también recibió muchas críticas por estas frases: "Mariano, ponte el delantal a ver si te vas a manchar y Viri me va a reñir" o "Me voy a poner perdido y luego Fabiola me va a echar la bronca".

Aunque no es la primera vez que Bertín Osborne se declara feminista ("Lo he sido toda mi vida", dijo en una entrevista en La Razón), en Twitter fueron muchos los que no dieron crédito a la frase que habían escuchado:

#MiCasaGarbiñe Bertín dice que es feminista 🤣🤣🤣 ¡qué chiste más bueno! — Fani (@Niitaa82) 9 de octubre de 2017

#MiCasaGarbiñe lo que me faltaba por escuchar esta noche de la boca de Bertin...

"Yo soy feminista" 🤣🤣🤣

Con to sus huevos 👇👇 pic.twitter.com/rGrpWSQMb0 — Desi Delgado (@desidemar) 9 de octubre de 2017

Acaba de decir Bertin Osborne, literalmente: "Si a mi me parece muy bien, si yo soy feminista". BERTIN OSBORNE. FEMINISTA. — ⓒⓔⓛⓘⓐ (@celiabravo23) 9 de octubre de 2017

Bertín Osborne acaba de decir que es feminista. No sé qué pensar #MiCasaGarbiñe — Virginia Hernández (@VirginiaHGZ) 9 de octubre de 2017

Bertín Osborne diciendo que es feminista. Con un par. — Aria de Mordor (@LadyEressie) 9 de octubre de 2017

Acabo de escuchar a Bertín Osborne decir que es feminista. Creo que ya lo hd visto todo en esta vida — Luis Irazusta (@LuisIrazusta) 9 de octubre de 2017

TO EL MUNDO QUIETO, BERTÍN OSBORNE ES, SEGÚN ÉL, FEMINISTA — Dapper (@daniperezweb_) 9 de octubre de 2017

Bertin autollamándose feminista xd #MiCasaGarbiñe — Tripo Mitchell (@Tripolaridadd) 9 de octubre de 2017

Cuando lees que Bertín Osborne ha dicho que es feminista pic.twitter.com/M4ozKeav9U — Jon stark (@chismi77) 9 de octubre de 2017

Está mi madre viendo la mierda esta de Bertín Osborne y el señor acaba de decir que es feminista. Con dos cojones. — Alyssia Edwards (@s8nmagerd) 9 de octubre de 2017