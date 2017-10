'The Walking Dead' está preparando un 'crossover' con 'Fear The Walking Dead'

El negocio de las series da lugar cada vez a más secuelas, precuelas y, por supuesto, crossovers varios. Más aún si dos producciones son de la misma productora, autor y se basan en el mismo cómic. Es el caso de The Walking Dead y Fear The Walking Dead que compartirán a partir de la próxima temporada uno de sus personajes.

Robert Kirkman, creador de la serie y autor del cómic en que se basan ambas producciones, anunció el domingo 8 de octubre en la Comic Con de Nueva York que un personaje, bien de The Walking Dead o de Fear The Walking Dead, iba a pasar de una producción a otra. "Diré esto: hay dos series de The Walking Dead. Un personaje cuyo nombre no diré va a ir de una serie a otra".

El anuncio despierta la intriga de los fans algo menos de dos semanas antes del comienzo de la octava temporada de The Walking Deadk, que tendrá lugar la madrugada del próximo 23 de octubre en la cadena estadounidense AMC. Los seguidores del spin-off Fear The Walking Dead tendrán que esperar un poco más ya que esta producción no suele estrenar sus temporadas hasta primavera.

Lo único que han confirmado los creadores de ambas series es que este crossover tendrá lugar en 2018, por lo que podría producirse en la segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead, es decir, a partir de febrero.

La posibilidad de un cruce entre ambas producciones ha sido algo factible para los seguidores desde que se estrenó la precuela Fear The Walking Dead en abril de 2016. Sin embargo, no fue hasta hace unos meses cuando los directivos de la serie comenzaron a barajar dichas opciones.

Ambas series transcurren en el mismo universo aunque cada una en una punta de Norteamérica, siendo Fear The Walking Dead anterior temporalmente a The Walking Dead. Lo que sucede en las tres primeras temporadas de Fear The Walking Dead transcurren en la misma época de las dos primeras de The Walking Dead.