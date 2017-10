Andreu Buenafuente se ha dejado bigote. El presentador reapareció este lunes en Late Motiv (#0 de Movistar) con nuevo look tras haber estado apartado de la pantalla por una prostatitis.

En sus dos semanas de baja, en los que se mostró de bajón tras lo ocurrido el 1-O, decidió dejarse crecer el bigote hasta que Rajoy y Puigdemont no hablen. Una especie de promesa a la que este martes le puso más emoción con la creación del Bigotómetro, en homenaje al Pactómetro de Ferreras, para medir los niveles alcanzados por su bigote como reflejo de la situación en Cataluña.

"El nivel cero ya ha pasado, el nivel Aznar ya lo he pasado, que por no tener no tiene ni labio", aseguró Buenafuente al presentar a la audiencia su nuevo juguete. "Y el 10 sería el maestro de Kill Bill, con mucho bigote y muy chinado".

El presentador determinó unilateralmente que en este momento está en el 2, nivel Walter White (protagonista de Breaking Bad), y teme tener que llegar al 6, nivel Hulk Hogan. "A ver si ahora no vais a querer que dialoguen por verme así las pintas", dijo con cierto miedo. "No, vamos a dejar que el gilipollas este se quede como Hulk Hogan", se imaginó una conversación entre ambos líderes.

El presentador insistió en que no tiene problema en afeitarse cuando sea y que ya tiene lista "la maquinilla del diálogo".