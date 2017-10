Claves para entender el escándalo Harvey Weinstein

Un terremoto sacudió Hollywood hace unos días y sus réplicas no dejan de sentirse. El desencadenante fue un artículo de The New York Times que destapaba el supuesto acoso y abuso sexual de un productor, Harvey Weinstein, a distintas actrices a lo largo de dos décadas. Tras su publicación, más intérpretes denunciaron públicamente episodios similares y numerosas voces del cine han señalado que estos comportamientos no son infrecuentes.

Estas son las claves para entender el caso, que a Weinstein le ha costado su trabajo y su matrimonio, y sobre el que se han pronunciado personalidades como Meryl Streep, George Clooney, Hillary Clinton, Donna Karan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Ben Affleck.

QUIÉN ES HARVEY WEINSTEIN

Quizá su cara no te suene demasiado, pero este productor cinematográfico de 65 años es una de las personas más poderosas de Hollywood. Junto a su hermano Bob fundó las productoras Miramax y The Weinstein Company.

Está detrás de películas tan conocidas como Pulp Fiction, Shakespeare in Love, El indomable Will Hunting, Chicago o las sagas Kill Bill, Scream y Scary Movie, entre muchas otras (en Imdb figuran 331 títulos de los que es productor).

POR QUÉ SE HABLA DE ÉL ESTOS DÍAS

Por un artículo publicado en The New York Times el jueves 5 de octubre titulado Harvey Weinstein pagó para poner fin a denuncias por acoso sexual durante décadas. En el texto se documentaban hasta ocho acuerdos extrajudiciales en demandas interpuestas por antiguas empleadas y asociadas, como las actrices Ashley Judd (Heat, Divergente) y Rose McGowan (Scream, Death Proof).

Judd relató al diario que hace 20 años Weinstein la invitó a lo que ella pensaba que era un desayuno de trabajo en un hotel en Beverly Hills, pero él la hizo subir a su habitación, donde apareció en albornoz y le preguntó si le podía dar un masaje o mirarlo mientras se duchaba.

El artículo también hablaba de un acuerdo alcanzado en 1997 entre Weinstein y Rose McGowan, cuando ésta tenía 23 años, tras un episodio en la habitación de un hotel durante el Festival de Sundance del que no se daban más detalles.

LA DISCULPA DE WEINSTEIN

El mismo 5 de octubre Harvey Weinstein envió un comunicado a The New York Times en respuesta al artículo. En él, señalaba que alcanzó "la mayoría de edad en los 60 y los 70, cuando las normas de comportamiento en los lugares de trabajo eran diferentes". "Me doy cuenta de que el modo en el que me he comportado con mis colegas en el pasado ha causado mucho daño y me disculpo sinceramente por ello", añadió.

Weistein también apuntó que se había puesto en manos de terapeutas y reiteró que "respetaba a las mujeres y lamentaba lo que pasó". También citó una letra de una canción del rapero Jay Z para pedir "una segunda oportunidad".

WEINSTEIN, DESPEDIDO

The Weinstein Company despidió a Harvey Weinstein el domingo 7 de octubre "tras las informaciones acerca de su mala conducta". La decisión la tomaron los cuatro miembros de la junta de la compañía (incluido Bob Weinstein, su hermano). Un quinto socio había dimitido el día anterior.

Según recoge The Independent, en las horas previas Weinstein se había dirigido por email a los grandes ejecutivos de Hollywood, suplicándoles que lo ayudaran porque su empresa lo iba a despedir: "Permitidme resucitar con una segunda oportunidad [...] Si podéis, necesito que enviéis una carta a mi Gmail personal. La carta sería para la junta y no la vería nadie más. Lo que el consejo está tratando de hacer no sólo está mal, sino que podría ser ilegal y destruiría la empresa".

LA REACCIÓN DE HOLLYWOOD

Tras las publicación del artículo se han sucedido multitud de reacciones en la industria. Muchos actores, algunos que habían trabajado codo con codo con Weinstein, otros que habían oído rumores sobre su comportamiento hace tiempo y algunas actrices que han vivido acoso en Hollywood, se han pronunciado sobre el caso. Aquí puedes repasar qué han dicho de manera cronológica:

LENA DUNHAM

El lunes 9 de octubre la actriz y creadora de la serie Girls escribió una carta en The New York Times lamentándose del silencio de los hombres de la industria a la hora de condenar el acoso sexual en Hollywood. "El abuso, las amenazas y la coerción han sido la norma para muchas mujeres que trataban de hacer negocio o de hacer arte [...] Hollywood tiene otra oportunidad de hacer una declaración ruidosa sobre lo que debemos y no debemos tolerar como sociedad". Dunham también recordó que ella misma había vivido un episodio de acoso por parte de un director.

MERYL STREEP

La oscarizada Meryl Streep envió​​​ una declaración a la edición estadounidense del HuffPost el martes 10 de octubre. Streep, que había trabajado con él en películas como Agosto y La dama de hierro, aseguró que no estaba al tanto de su comportamiento: "Yo no sabía nada de los mencionados agravios: no me constaban sus compensaciones económicas a otras actrices y compañeras, no sabía nada de sus reuniones en sus habitaciones de hotel, en su cuarto de baño ni tampoco de cualquier otro comportamiento inapropiado y coercitivo". La actriz calificó de "heroínas" a las mujeres que habían dado su testimonio para destapar el caso.

JENNIFER LAWRENCE

La actriz consiguió el Oscar a Mejor actriz en 2013 por El lado bueno de las cosas, cinta producida por Weinstein. Después de que se destapara el escándalo, Lawrence ha asegurado en un comunicado emitido el 9 de octubre que no sabía nada: "Trabajé con Weinstein hace cinco años y no experimenté ninguna forma de acoso [...] Mi corazón está con todas esas mujeres afectadas por esas desagradables acciones. Y quiero darles las gracias por haber dado un valiente paso adelante".

KATE WINSLET

Winslet también consiguió el Oscar gracias a una producción de The Weinstein Company, El lector (2009). En un comunicado enviado a Variety el lunes 9, señaló: "Esperaba que esas historias fueran rumores, tal vez hemos sido todos ingenuos. Eso me enfada mucho. No se debe tolerar este trato degradante y vil a las mujeres en ningún lugar de trabajo en ningún lugar del mundo".

GLENN CLOSE

"Estoy aquí, profundamente molesta, reconociéndome a mí misma que sí, que durante muchos años he sido consciente de los vagos rumores de que Harvey Weinstein tenía un patrón de comportamiento inadecuado hacia las mujeres. Harvey siempre ha sido decente conmigo pero ahora que los rumores se corroboran me siento enojada y profundamente triste", dijo Glenn Close a The New York Times el 9 de octubre.

JESSICA CHASTAIN

A través de un tuit, la actriz —que nunca ha trabajado con Weinstein— afirmó el lunes 9: "Estaba avisada desde el principio. Las historias estaban por todas partes. Negarlo es crear el ambiente para que vuelva a ocurrir".

I was warned from the beginning. The stories were everywhere. To deny that is to create an enviornment for it to happen again. — Jessica Chastain (@jes_chastain) 9 de octubre de 2017

DONNA KARAN

La diseñadora realizó unas polémicas declaraciones el domingo 8 de las que se retractó al día siguiente. La modista, amiga de la mujer de Weinstein —Georgina Chapman, también diseñadora—, afirmó en una alfombra roja: "Mira cómo se han vestido las mujeres hoy y lo que están pidiendo con sólo presentarse de esa manera. ¿Qué están pidiendo? Problemas". El día después matizó sus palabras y aseguró que sus palabras se habían sacado de contexto. "Creo que el acoso sexual no es aceptable y este es un tema que debe ser abordado de una vez por todas, independientemente del individuo", apuntó.

ASIA ARGENTO

El 10 de octubre The New Yorker publicó un amplio reportaje que incluía varios testimonios de mujeres que relataban los abusos recibidos por parte de Weinstein, entre ellas, la intérprete Mira Sorvino y la actriz y directora de origen italiano Asia Argento. Ésta acusa al productor de violación y asegura que la forzó a tener sexo oral. "Sé que ha aplastado a mucha más gente antes", asegura Argento.

En su cuenta de Twitter, Argento recuperó una escena que dirigió en 1999 inspirada en la historia de Rosanna Arquette, actriz a la que Weinstein también recibió en albornoz "diciendo que le dolía el cuello y que necesitaba un masaje".

En ese artículo también se cuentan los casos de otras actrices como Lucia Evans, que asegura que la forzó a tener sexo oral, y Louisette Geiss, que sostiene que Weinstein le dijo que la ayudaría en su carrera si le miraba masturbarse.

ANGELINA JOLIE Y GWYNETH PALTROW

Un reportaje de The New York Times publicado el día 10 recogía el testimonio de dos pesos pesados de la gran pantalla: las actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.

Sobre esta última se cuenta que antes de empezar el rodaje de Emma, cuando Paltrow tenía 22 años, Weinstein la citó en un hotel. La reunión transcurrió con normalidad hasta que él intentó tocarla y le sugirió que debían darse unos masajes. La actriz rechazó las intentonas del productor y se lo contó a su pareja por aquel entonces, el actor Brad Pitt, que se peleó con el productor. "Pensé que me iba a despedir", cuenta.

Por su parte, Angelina Jolie recuerda un episodio durante la promoción de Jugando con el corazón en 1998, cuando tenía 23 años: "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y, como resultado, decidí no volver a trabajar con él nunca más y advertir a otros cuando así lo hicieran".

GEORGE CLOONEY

El actor, que conoce a Harvey Weinstein desde hace 20 años, ha asegurado que "es indefendible". "Me dio mi primer gran papel en películas como Abierto hasta el amanecer y mi primera oportunidad como director en Confesiones de una mente peligrosa. Hemos compartido cenas, hemos ido junto a localizaciones, hemos discutido pero puedo decir que nunca le he visto este tipo de comportamiento, nunca", aseguró a Daily Beast el martes 10.

JEFF BRIDGES

El actor, que trabajó con Weinstein en 2014 en The Giver, señaló en Hollywood Reporter este martes que el productor "se enfrenta ahora a sus demonios". "Espero que se apoye en esos demonios para pasar al otro lado siendo una persona mejor. Le deseo lo mejor", prosiguió.

BEN AFFLECK

Facebook ha sido la vía elegida por Ben Affleck. "Estoy triste y enfadado porque un hombre con el que he trabajado [produjo El indomable Will Hunting] usara su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a muchas mujeres durante décadas", afirmó este martes. "Necesitamos mejorar en la protección de nuestras hermanas, amigas, compañeras e hijas", añadió.

Unas horas después Rose McGowan —una de las actrices que aparecían en el artículo que destapó el escándalo— le acusó de mentir. "Le dije que dejara de hacerlo', me dijiste a la cara. La rueda de prensa a la que me hicieron ir después del asalto. Mientes", afirmó en un tuit, sugiriendo que el actor tenía conocimiento del comportamiento de Weinstein. En un mensaje posterior la actriz escribió: "Que te j****, Ben Affleck".

CHARLIZE THERON

La actriz y Weinstein trabajaron juntos en varias películas, como Las normas de la casa de la sidra. En un comunicado enviado a BuzzFeed este martes, aseguró que "desafortunadamente" no podía decir que se sorprendiera. "Esta cultura ha existido siempre, no sólo en Hollywood sino en todo el mundo. Y muchos hombres con puestos de poder han campado a sus anchas durante mucho tiempo. No podemos culpar a las víctimas", apostilló.

LINDSAY LOHAN

La actriz y cantante ha sido una de las pocas defensoras del productor. "Me siento muy mal por Harvey Weinstein", aseguró a través de Instagram Stories. "No creo que lo que está pasando esté bien". En su publicación, que después borró pero circula por internet, escribió el nombre del productor junto a un emoji con halo de santo.

lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp — lauren yap (@itslaurenyap) 11 de octubre de 2017

LEONARDO DICAPRIO

El actor, que ha participado en varias películas de Weinstein como Gangs of New York, El aviador y Django Desencadenado, también ha recurrido a Facebook para expresarse. Este miércoles 11 escribió: "No hay excusa para el acoso y el abuso sexual, sin importar quién eres ni qué profesión tienes. Aplaudo la fuerza y el coraje de las mujeres que han dado un paso al frente y han hecho que su voz se escuche".

REACCIONES POLÍTICAS

El escándalo ha sobrepasado Hollywood y ha entrado en la esfera política. Hillary Clinton y su partido recibieron dinero del productor para su campaña electoral. Clinton envió un comunicado a la CNN este miércoles 11 en el que asegura estar "impactada y paralizada". "El comportamiento descrito por las mujeres que le han denunciado no puede ser tolerado. Su valentía y el apoyo de los demás es fundamental para ayudar a frenar este tipo de actitudes", añadió.

El expresidente Barack Obama y su mujer, Michelle, han afirmado, también a través de un comunicado, que se declaran "disgustados". "Cualquier hombre que degrada a las mujeres de tal manera debe ser condenado y responsabilizado, independientemente de su riqueza o estatus", añaden.

¿Y LA MUJER DE WEINSTEIN?

El escándalo también ha tenido consecuencias en la vida personal de Weinstein. Su mujer, Georgina Chapman —de 41 años y diseñadora y fundadora de la firma Marchesa— lo ha dejado. "Mi corazón se rompe por todas las mujeres que han sufrido un daño terrible por sus imperdonables acciones. He decidido dejar a mi marido. Cuidar de mis hijos pequeños es mi prioridad", apuntó en un comunicado publicado en People este martes 10.

Weinstein y Chapman se casaron en 2007 y tienen dos hijos: India Pearl, de 7 años, y Dashiel Max Robert, de 4.