El tuit de Pilar Rahola tras la puerta abierta por Rajoy al 155 que enloquece Twitter

La periodista y política catalana Pilar Rahola ha valorado en Twitter la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que ha anunciado que el Consejo de Ministros ha acordado enviar formalmente un requerimiento al líder de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare "si ha declarado la independencia", paso previo a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Para Rahola, cuyo mensaje tiene más de 1.100 retuits y cerca de 2.000 'me gusta' en pocos minutos, Rajoy ha dinamitado la palabra:

Las palabras de Rahola han generado también más de un centenar de comentarios:

La dinamita no es de Rajoy, estaba ya preparada.

No se puede escudar en eso, Europa se lo penalizará, (al tiempo), dirán q nuestro Gobierno no hace el esfuerzo...

Yo, live in Barcelona ...