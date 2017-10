🔴 EN DIRECTO: Rajoy y Sánchez acuerdan cambiar la Constitución en seis meses

19.26 Los diputados contestan a Rajoy

Iglesias ha agradecido a Rajoy el tono empleado en su discurso, pero ha incidido en que "pertenece a un partido que no ha cumplido con la ley". Albert Rivera, por su parte, le reclama más dureza: "Esto no es un problema burocrático o administrativo. Es un problema causado por la hegemonía de quienes quieren romper la Constitución. Es todo un chantaje y un teatro".

19.00 Rajoy, a Tardá y Rufián: "Lo exagerado acaba siendo irrelevante"

"Debería tenerlo usted en cuenta y también su compañero de bancada", le dice el presidente del Gobierno al diputado de ERC. Le pregunta qué habría pensado él si se hubiese enfrentado, como diputado del Congreso, a una situación como la que se enfrentaron los diputados del Parlament a la hora de aprobar la ley de transitoriedad jurídica".

Duro el presidente con Tardá: "No puedo aceptarle ninguna lección de diálogo ni de democracia, mientras usted y su partido no actúen en consecuencia. Porque ustedes no quieren hablar, quieren imponer: como hicieron el 6 y el 7 de septiembre, como hicieron el 1 de octubre y como hicieron ayer".

18.50 Rajoy contesta a Iglesias: "La ley nos obliga a todos, incluso a los que convocan referéndums"

"A usted no le ha gustado, pero lo repito: sin ley, no hay democracia", le dice Rajoy a Iglesias. Y le recuerda las palabras de Solé Tura sobre el nacionalismo y el "constante riesgo de desintegración": "Yo pensé que la izquierda pensaba como Solé Tura sobre estos temas".

"Celebro que haya elogiado usted al señor Adolfo Suárez", ha dicho Rajoy. "Pero yo no puedo hablar por él ni puedo interpretarlo, como ha hecho usted. Pero puedo preguntar: "¿Alguien en esta cámara cree que el señor Suárez habría estado a favor del derecho de autodeterminación?".

18.48 Detalles del requerimiento enviado por el Gobierno a Puigdemont

18.46 "No nos negamos a hablar de una reforma de la Constitución"

El presidente del Gobierno no se cierra a la reforma de la Constitución, pero "no se puede pretender que renunciemos a lo que pensamos". En respuesta a Margarita Robles, Rajoy insiste que "se puede cambiar la Constitución, pero dentro de la ley".

18.42 Rajoy sube de nuevo a la tribuna para dar la réplica

El presidente insiste: "Es muy importante que Puigdemont acierte en su respuesta. Porque no es lo mismo que un presidente autonómico declare la independencia o que no la declare".

"No hay nadie aquí que piense que lo que ayer pasó en el Parlament es algo normal o razonable".

18.31 Rafael Hernando: "El 1-O fue un pucherazo y no tiene validez alguna"

"Un fraude electoral que quedará para la historia y para la vergüenza del independentismo en Cataluña. En esa burla a la democracia se buscó montar una historia llena de mentiras y con un tono victimista que a todas luces era falso", ha expuesto el portavoz popular, que también ha defendido a Pablo Casado y ha señalado que "los únicos culpables son los golpistas".

18.25 Los portavoces de Bildu, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias

Marian Beitielarriangoitia (EH Bildu). "Cataluña ya ha desconectado, que están haciendo su camino, en el que contarán con nosotros".

Íñigo Alli Martínez (UPN). "Soliciten ustedes elecciones autonómicas en Cataluña. A partir de ahí, recuperemos el espíritu de la segunda Transición. Desde la serenidad y la prudencia, recuperemos el diálogo hacia la unidad".

Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias): "Es imprescindible una mejor comunicación, dentro y fuera de España, para expicar lo que está pasando".

Ana Oramas (CC): "Esto no puede ser. Me quedo con lo que dijo Rajoy, tenemos que restaurar el Estado de derecho, pero tenemos que recuperar también la convivencia. Se están avivando las pasiones".

Pedro Quevedo (Nueva Canarias): "Creemos que solo hay un camino que tenga una luz al final, que es la reforma de la Constitución española".

18.24 Joan Baldoví (Compromís): "Construya puentes, las veces que haga falta"

El portavoz de Compromís ha pedido a Rajoy que se responsabilice de la situación y analice cuánto tiene que ver él en ella: "Si usted fuera honesto, se plantearía cuánta culpa le corresponde por haber llegado hasta aquí. Reconocería que usted tiene mucha parte de culpa, por acciones y por omisiones".

Baldoví acaba pidiéndole al presidente del Gobierno que tienda puentes: "No haga caso del lenguaje bélico que hemos oído aquí, no haga caso de los discursos incendiarios. Construya mil puentes, las veces que haga falta. Esa es la única manera de que este problema se resuelva de manera pacífica y al gusto de todos".

18.02 Carles Campuzano (Partit Demòcrata): "Se pretendió castigar y humillar"

El portavoz del PDCat ha dicho en la tribuna del Congreso de los Diputados que el 1-O "se pretendió castigar y humillar. Y eso es una vergüenza. Es imprescindible que se asuman responsabilidades políticas, que el ministro del Interior dimita, que se abra una investigación y que alguien pida perdón".

Campuzano ha añadido que "hoy el mundo sabe que Cataluña se ha ganado el derecho a tener su propio estado" y ha aplaudido el "acto de tremenda generosidad y de altura política" de Carles Puigdemont ayer ante el Parlament: "No defraudó, se refirió a todos, también a usted, al conjunto de las fuerzas españolas, expresando la posibilidad de entendernos. Señor Rajoy, aproveche la oportunidad que le ofreció Puigdemont. Quizás sea la última que tengamospara alcanzar una solución buena para todos".

17.55 Puigdemont tiene hasta el lunes 16 para aclarar si ha declarado la independencia

María Llapart, de La Sexta, ha adelantado que el requerimiento enviado este miércoles a Carles Puigdemont incluye dos fechas límite clave: la del 16 de octubre para responder a la pregunta de si ha declarado la independencia y la del 19 de octubre para certificar que tanto su Govern como el Parlament, presidido por Carme Forcadell, ha regresado a la legalidad.

17.46 Aitor Esteban (PNV): "O vencer o solucionar el problema"

El portavoz del PNV le dice a Rajoy que "el poder constitucional está en su mano", pero descarta que lo que está ocurriendo en Cataluña sea "un golpe de Estado": "Nadie está privando a nadie de sus derechos, nadie quiere acabar con la democracia, nadie está utilizando pistolas y nadie amenaza con imponer un régimen dictatorial".

"No podemos calificar como delito tratar de poner una papeleta en una urna", dice Aitor Esteban, que asegura que el 1-O hubo "violencia excesiva".

17.44 "Nunca daremos un paso atrás", dice Tardá

17.37 "Le iba a decir franquista, pero no le quiero ofender"

"Usted parte de una visión, iba a decir franquista pero no quisiera ofenderlo, pero vamos a decir una concepción fraguista de la unidad de España", le dice a Rajoy.

"Para ustedes la unidad de España prevalece e incluso es previa a la democracia. Y esto es inaudito en el siglo XXI. Por esto el presidente Puigdemont dijo claramente ayer que no tenemos nada en contra de España y de los españoles. Es más, intelectualmente nosotros no tenemos nada contra la unidad de España. Iría en contra de mis compatriotas que se sienten españoles y quieren continuar siendo españoles y perteneciendo al reino de España".

17.28 Joan Tardà: "No es la fuerza la que hace la unión"

"No hay democracia sin consentimiento. Entendemos que no es la fuerza la que hace la unión. Es más, el consentimiento es lo fundamental". Y repasa el diputado de ERC el descenso del porcentaje de voto de los partidos unionistas en Cataluña: del 90 al 40% en los últimos años.

17.24 Rivera llama a "aplicar la Constitución"

"Si no aplicamos la Constitución, la inmensa mayoría del pueblo español se va a acabar enfadando. Así que actuemos sin complejos y con prudencia en la defensa de la Constitución. Si Rajoy no cumpliese la ley estaría prevaricando. ¿Quién dice aquí que no se cumpla la ley? Los poderosos, los que nos dan un golpe a la democracia, se saltan las leyes y aplica las que le da la gana", ha afirmado el líder de Ciudadanos.

Rivera ha asegurado que le "encantaría que Puigdemont contestara al requerimiento de Rajoy que vuelve a la ley. No va a pasar. Ellos quieren hacernos chantaje con un mediador fuera de la democracia. No hay soluciones mágicas, ni con ocurrencias: hay que ir a elecciones para tener un nuevo interlocutor".

17.19 "Señor Rajoy, desconfíe de Albert Rivera"

La advertencia de Pablo Iglesias al presidente del Gobierno.

17.17 Discurso completo de Rajoy

17.13 Albert Rivera: "Ayer dieron un golpe a la democracia europea"

17.12 En Marea: "Paremos el odio contra Cataluña y contra España"

"Parlem, hablemos", ha dicho la portavoz de la confluencia gallega.

17.11 Puigdemont, a la CNN: "Mi detención sería injustificada y un error"

"Mi detención sería injustificada y un error. Este no es el momento de mandar a prisión a gente con la que se mantienen discrepancias políticas", ha considerado Carles Puigdemont en una entrevista a la CNN. Puedes leer aquí todo lo que ha dicho.

17.09 Alberto Garzón: "España es un país plurinacional"

17.07 Xavier Domènech: "Diálogo, diálogo, diálogo"

El portavoz de En Comú le ha pedido a Rajoy que sea consciente de que "no estamos ante un problema de mayorías parlamentarias, sino ante un problema de sensibilidades. Por eso, lo que no se hable ahora habrá que solucionarlo más adelante".

Domènech ha hecho una petición al presidente del Gobierno: "Diálogo, diálogo, diálogo. Y si no son capaces de dialogar, márchense. No es sólo lo mejor para Cataluña, sino también para España".

17.00 "Usted sabe algo que no va a reconoce: se equivocaron con el Estatut"

"Deje de actuar como presidente del PP y actúe como presidente del Gobierno", dice Iglesias, antes de cargar contra la actitud de Rajoy: "Deje de romper España".

16.55 Pablo Iglesias sube a la tribuna

"Creo que hoy no es el día en que debamos polemizar. Hoy querría reflexionar con usted", avanza el líder de Unidos Podemos, antes de pedirle a Rajoy que respete las opiniones de su grupo y que desconfíe de Albert Rivera: "Es el operador del señor Aznar en esta crisis y el señor Aznar, como usted sabe, no le quiere bien".

16.51 Robles: "No necesitamos más mediadores que nosotros"

La portavoz del PSOE en el Congreso llama a todas las fuerzas a integrarse en el grupo de trabajo para reformar la Constitución: "Cabemos todos. Sí, señores de la Generalitat: cabemos todos. Y podemos trabajar juntos para que haya una reforma adecuada".

16.44 "Vamos a seguir comportándonos como partido de Estado"

"Porque la Constitución de 1978 es fruto del esfuerzo de muchas personas que lo pusieron todo para que todo acuerdo fuese posible", explica Robles.

16.42 Margarita Robles sube a la tribuna

La portavoz del PSOE en el Congreso coincide con Rajoy en que "vivimos momentos políticos muy graves" y le afea que haya comparecido en la cámara "a remolque de lo que pasó ayer en el Parlament". "Aquí es donde se hace la verdadera política", asegura.

16.41 Rajoy termina su discurso

16.39 Rajoy: "Todos somos hijos del mismo Sol y tributarios del mismo río"

"Llevamos suglos juntos, mezclándonos unos con otros, compartiendo sentimientos y esa casa común que a todos nos alberga. Hemos sabido hacer de nuestra diversidad una fortaleza. Por eso la España que hoy sufre con lo que está pasando, quiere a Cataluña. Es España acogedora y amable, que ha expresado sin estridencias su patriotismo y la alegría de estar juntos ante un proyecto común".

16.36 "Ninguna constitución democrática contempla el derecho de autodeterminación"

"Dicho más llanamente: es falsa la invocación de un derecho a decidir que no existe en un país democrático que respeta la legislación internacional", asevera el presidente del Gobierno.

"¿Se puede dialogar en una situación como esta?", se pregunta. "Sin duda: sobre la cantidad y calidad de los servicios públicos, sobre el autogobierno. ¿Se puede mejorar el marco de convivencia? Sin duda. También la Constitución se puede modificar, pero a través de las reglas previstas para ello".

16.24 "A nadie le puede gustar lo que pasó el 1-O"

"Los culpables son quienes se empeñaron en su ilegalidad y organizaron una red para impedir que la policía y la guardia civil hiciese su tarea", dice el presidente del Gobierno y llama a los diputados a "no buscar otros culpables que a estos, los verdaderos culpables".

"El 1-O fue un ejercicio contra la democracia", dice Rajoy tras reflexionar sobre las implicaciones de la democracia y la necesidad del cumplimiento de la ley para que esta sobreviva.

16.22 "Puigdemont anunció su victoria antes incluso de contar las votos"

Aquel día "hicieron un ejercicio que no resiste la más mínima prueba de la transparecencia", dice Rajoy, quien asegura que "ningún país del mundo que se haya tomado en serio lo que vivimos el 1-O". Llega el mayor aplauso: cuando agradece a los jueces, fiscales, Policía Nacional y Guardia Civil, su trabajo de estos días.

16.17 "Para imponer su proyecto, necesitan azuzar a unos catalanes contra otros".

"Ante este golpe a nuestrp modelo de convivencia", asegura Rajoy, "la respuesta de este Gobierno ha sido ajustada a derecho y proporcionada". Pasa a repasar todas y cada una de las faltas de garantías del referéndum y a explicar cómo fue la respuesta del Estado la que impidió que éste se celebrase. "No contentos con ello, el mismo día 1 cambiaron sus propias reglas y dijeron: vote usted donde quiera y cuantas veces quiera. No se preocupe por el resultado, pues éste está escrito de antemano".

16.14 "Ni son ciertas sus razones, ni son tantos sus apoyos"

"Los gobernantes de Cataluña no pueden alegar que no se dialogó con ellos porque no es verdad", dice Rajoy. "Esos gobernantes no dudaron echarse en brazos de los más minoritarios y los más radicales, las CUP, sin importarles que les exigieran el sacrificio en plaza pública del señor Artur Mas".

"Ni son ciertas sus razones, ni son tantos sus apoyos", dice el presidente del Gobierno en referencia al Govern: "Tienen los votos para gobernar la autonomía de Cataluña, pero no el poder para declarar la independencia".

16.12 "El 1-O fue un intento de imponer la independencia a los catalanes y a los españoles"

El jefe del Ejecutivo, desde la tribuna, asegura que el referéndum del 1-O fue "el último intento de imponer a los catalanes y al resto de españoles una independencia que no quieren". Acto seguido, repasa los acontecimientos que a su juicio han llevado a esta situación y presume de talante negociador frente al "o referéndum o referéndum" de los mandatarios de la Generalitat: "Fue una creativa invitación al diálogo".

16.10 Rajoy: "Lo que no es legal, no es democrático"

"Lo que hemos visto estos días en las calles de Cataluña", asegura el presidente, "no son más que dramáticas consecuencias de la violación de la ley. Es ella la que nos permite vivir civilizadamente y cuando ella falla, triunfa la arbitrariedad y se abre paso el abuso". "Por eso", remacha, "lo que no es legal, no es democrático". Y descarta que los resultados de un referéndum ilegal puedan ser utilizados como argumento político.

16.07 El presidente del Gobierno niega que existan las condiciones para el diálogo

"No existen", asegura Rajoy, "los principios necesarios para una conversación política, como son el imperio de la ley y el respeto al estado de Derecho". Tras mencionar la capacidad para el acuerdo de los españoles durante los últimos cuarenta años, el presidente del Gobierno asegura que "los gobernantes catalanes han usado su posición para perpetrar un ataque desleal a la Constitución".

16.05 Rajoy toma la palabra

El presidente del Gobierno explica que "el requerimiento enviado esta mañana" tiene por objeto clarificar la ambigüedad "deliberada" de la declaración que realizó Puigdemont ayer. "Será la respuesta que dé a este requerimiento lo que determinará el curso de los acontecimientos en los próximos días. Deseo fervientemente que el señor Puigdemont acierte en su respuesta, lo deseo de verdad".

16.03 Ana Pastor da por comenzada la sesión

La presidenta del Congreso de los Diputados abre la sesión y da paso a la comparecencia urgente del presidente del Gobierno.

16.02 Rajoy, en su escaño

Mariano Rajoy y buena parte de los miembros del Gobierno ya ocupan sus escaños en el Congreso de los Diputados. Casi todos los diputados de la cámara están ya también en sus respectivos asientos.

16.00. Los diputados comienzan a ocupar sus asientos para escuchar a Rajoy

El presidente comparece para dar cuenta de la situación en torno a la crisis institucional en Cataluña.

15.56 Rusia: la situación en Cataluña tiene que resolverse "a través del diálogo en estricto cumplimiento de la ley española"

El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores ha afirmado este miércoles que considera la situación de Catalunya "un asunto interno de España", y ha confiado en que se resuelva "a través del diálogo en estricto cumplimiento de la ley española".

15.32 El Govern eleva a más de 1.000 el número de heridos el 1-O

El conseller de Salud de la Generalitat, Toni Comín, ha elevado a más de un millar el número de personas heridas por las cargas policiales durante la jornada del referéndum, según ha afirmado este miércoles en una visita al Centro de Atención Primaria (CAP) de Sant Andreu de la Barca, uno de los puntos de votación del 1 de octubre en los que entró la Guardia Civil.

14:56 Entidades contrarias a la independencia convocan una manifestación el jueves a las 11 en Barcelona

Societat Civil Catalana (SCC), Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya y otras entidades han acordado celebrar el 12 de octubre conjuntamente con una manifestación que empezará a las 11 horas en la Pedrera de Barcelona y acabará a las 12 en plaza Catalunya. Según han explicado a Europa Press fuentes de la organización, cuando la manifestación haya llegado a la plaza Catalunya se leerá un manifiesto y se dará por finalizado el acto, en el que se prevé que participen activamente Cs y el PP.

14:41 Empresario 'dolido' con situación Cataluña despliega una bandera de 14 pisos

Un empresario inmobiliario de Madrid,"'dolido con la huida empresarial masiva de Cataluña", ha desplegado en un edificio en construcción en el barrio madrileño de Valdebebas una bandera de España, la más grande jamás fabricada, de 731 metros cuadrados.

Con la colocación de esta bandera, el empresario César Cort desea expresar "el deseo general de los españoles de permanecer unidos, respetando la legalidad y amparados en la Constitución".

En una nota de prensa, el empresario añade: "No entendemos España sin Cataluña ni Cataluña sin España", y añade que el tamaño de la bandera simboliza que "en ella cabemos todos los españoles en libertad".

"Como empresario y como español, me duele que se produzca una huida empresarial masiva de Cataluña, que el extraordinario tejido empresarial e industrial de la región, que es tan difícil generar, se deslocalice rápidamente y arrastre a la deriva a millones de catalanes. No es cuestión de ideología, sino de sentido común", dice el empresario.

La bandera, de 17 metros de ancho por 43 metros de largo, pesa 248 kilos y ha sido extendida en vertical en un edificio de catorce plantas en el número 7 de la calle José Antonio Corrales, en el barrio de Valdebebas.

14:20 La CUP sobre el pacto para reformar la Constitución: "Es una fiesta que no va con nosotros"

El diputado de la CUP en el Parlament Sergi Saladié ha explicado este miércoles que los "cupaires" no están por una reforma de la Constitución como respuesta al conflicto político entre Cataluña y el resto de España: "Es una fiesta que no va con nosotros". En una entrevista de la Sexta recogida por Europa Press, el diputado ha respondido de ese modo al acuerdo para abrir el debate de la reforma constitucional en seis meses alcanzado entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron el martes por la noche.

14:10 Trapero, citado también ante el juez junto a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito de sedición.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado también para el 16 de octubre al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, junto a los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, según han confirmado fuentes jurídicas.

14:08 El TSJC rechaza la validez de una declaración "implícita o explícita" de independencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha asegurado tras la comparecencia del martes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ninguna declaración "implícita o explícita de independencia" tiene validez jurídica.

En un comunicado, la Sala de Gobierno del TSJC ha querido este miércoles "reafirmar que forma inequívoca que solamente la ley vigente, conforme a la Constitución y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, puede ser fuente aplicativa del derecho y presupuesto de todas y cada una de las decisiones judiciales".

13:57 La juez cita el lunes a declarar a los líderes de ANC y Ómnium por sedición

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado de nuevo para el próximo lunes día 16 a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga por un delito de sedición, han informado a Efe fuentes jurídicas.

13:10 Pedro Sánchez comparte la opinión de Rajoy y deja clara la posición del PSOE: "Hemos acordado abrir la vía de reforma constitucional en seis meses"

Pedro Sánchez ha trasladado su apoyo a Rajoy en sus decisiones, y ha señalado que "una vez evaluada la situación política catalana", se abordará la reforma de la Constitución. Ese ha sido el "acuerdo" al que llegó anoche con el presidente.

"En la reunión de ayer compartimos la necesidad de que Puigdemont aclare lo que quiso decir ayer", ha dicho Sánchez en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario. Así, comparte la decisión de Rajoy de requerir al president que dé una explicación. "Empatizamos con los catalanes que se fueron a la cama tranquilos al ver que no había DUI", ha señalado.

12:54 Iceta valora la mesura de Rajoy y pide a Puigdemont estar a la misma altura

12:44 Marín (PSC) dice que Rajoy ha aportado "serenidad" y que Puigdemont debe corresponder

La 'número dos' del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha destacado que la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aportado "serenidad" y que espera que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, corresponda del mismo modo.

"Medida y prudente declaración de @marianorajoy. Que aporta serenidad. Necesitamos una respuesta de @KRLS a la altura", ha destacado Marín en un apunte en Twitter.

12:34 Reino Unido ve "esencial" que se respete la Constitución: "España es un aliado y amigo y su unidad nos importa"

El Gobierno británico considera "esencial" que se respete la Constitución española y la legalidad y ha dejado claro que, como socio y aliado de España, le importa la fortaleza y la unidad del país. "España es un aliado cercano y un buen amigo, cuya fortaleza y unidad nos importa, y consideramos esencial que la legalidad se mantenga y la Constitución española se respete", ha dicho un portavoz del Foreign Office.

12:11 Comparece Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que ha requerido al Govern si ha declarado la Independencia de Cataluña. Se trata de un procedimiento previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede tomar al amparo del artículo 155 de la Constitución. "Con la decisión adoptada hoy el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes", ha dicho.

"En la respuesta que Puigdemont dé marcará el futuro de los acontecimientos de los próximos días", ha abundado para concluir: "Si Puigdemont acepta respetar la legalidad se pondría fin a esta situación de inestabilidad".

12:06 Soraya Sáenz de Santamaría reclama a Puigdemont que vuelva a la democracia

12:00 Rufián y Méndez de Vigo, cara a cara



11:56 El obispo Munilla pide respeto

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha abogado porque "el respeto del marco legal es necesario para la convivencia" y ha apostado por "integrar sensibilidades que serán distintas pero no tienen por qué ser antagónicas". Asimismo, ha recordado que la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación 'pero entiende que tiene haber unos matices importantes en la aplicación de las distintas circunstancias históricas'.

11.51 "¡¡893 heridos!!", un diputado de PDeCAT estalla ante Zoido ↓↓

11:50 La ANC confía en Puigdemont y en la mediación

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha dicho tener "plena confianza" en el presidente de la Generalitat y en que el gesto de suspender la declaración de independencia posibilite la mediación internacional.

11:47 Borrell pide mucho tiento

El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, se ha mostrado contrario a que el Gobierno abra una negociación con Puigdemont, al mismo tiempo que avisado de que "hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones políticas que vayan a recomponer la unidad".

11:33 Rajoy comparece a las 12:00 en Moncloa para explicar las medidas del Gobierno

11:22 Anarquistas griegos irrumpen en la Embajada española en Atenas

Un grupo de anarquistas de entre 15 y 20 personas ha irrumpido este miércoles en la Embajada de España en Atenas, donde ha lanzado panfletos a favor de la independencia y han forzado una ventana. Su irrupción ha provocado que se desaloje la Embajada, donde sólo ha permanecido personal diplomático.

11:17 El PSOE retira tres de las cuatro preguntas al Gobierno que iba a hacer en el Congreso sobre Cataluña

El PSOE ha comunicado al Congreso la retirada de tres de las cuatro preguntas que iba a formular este miércoles al Gobierno sobre la situación política de Cataluña. A final el PSOE sólo formulará una pregunta sobre Cataluña, la que planteará la 'número dos' del partido, Adriana Lastra, al ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, sobre la respuesta del Gobierno al desafío secesionista de la Generalitat.

10:49 Arrimadas pide el 155 para convocar elecciones

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha abogado este miércoles por aplicar el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas y acabar con "la suspensión de la economía, del sentido común, de la convivencia".

En una entrevista de Antena 3 recogida por Europa Press, ha dicho que el artículo 155 "da muchas opciones", desde suspender totalmente la autonomía de Catalunya —una opción que Cs no comparte— hasta intervenir la competencia para convocar elecciones y para que lo haga el Gobierno central.

10:44 Reunión en el PSOE

10:19- Alemania apuesta por diálogo "en el marco de la Constitución" en Cataluña

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, ha apostado hoy por "el diálogo sobre la base del estado de derecho y en el marco de la Constitución española" en Cataluña y ha calificado de "irresponsable" una declaración unilateral de independencia.

10:17- Dastis acusa a Puigdemont de "decir una cosa y hacer la contraria" y le afea su "truco" de suspender la secesión

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "decir una cosa y hacer la contraria" en referencia la suspensión de la declaración unilateral independencia de Cataluña, una decisión que ha tachado de "truco". "Un truco para decir una cosa y hacer la contraria", ha matizado Dastis en declaraciones a la radio francesa Europe 1.

10:09- El rotundo tuit de Pérez Reverte sobre la independencia catalana que se está volviendo viral

He visto nacer algunas independencias de la inteligencia, la lucha y el sacrificio, pero nunca vi nacer ninguna de la chapuza y la caspa. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 10 de octubre de 2017

9:51- El alcalde de Valladolid quita una calle a una Nobel de la Paz por condenar las cargas del 1-O

Valladolid ha dejado sin calle a una receptora del premio Nobel de la Paz por condenar las cargas policiales del 1-O en Cataluña, según revela El Norte de Castilla. La ciudad se encuentra inmersa en el proceso de renombrar las calles dedicadas a franquistas. Una de las vías que iba a recibir este trato era de la de Fernández Ladreda, en el polígono de Argales de Valladolid. Para leer la noticia completa, pincha aquí.

9:46- Turull: "No hay que esperar semanas para ver si hay voluntad de diálogo del Estado"

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha afirmado que "no hay que esperar semanas" para saber si hay una "voluntad de diálogo" por parte del Estado y, dependiendo de la respuesta del Gobierno, ha garantizado que serán "consecuentes" con el compromiso de proclamar la república catalana. Turull ha puesto en valor el "gesto" de diálogo "sincero" que ofreció ayer Puigdemont, y ha defendido que este "tiempo muerto" es la "mejor inversión" en aras de que el mandato del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, sea "efectivo".

9:40- Rajoy ha hablado con Rivera sobre Cataluña antes del Consejo de Ministros

Rajoy y Rivera han hablado hoy antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se decidirá cómo actuar tras la comparecencia de ayer del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, han informado fuentes de Cs.

Se trata de la segunda conversación que mantienen Rajoy y Rivera después de que Puigdemont asumiera el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república" y, seguidamente, propusiera "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

9:05- Rajoy preside la reunión del Consejo que decidirá cómo actuar ante Puigdemont

Mariano Rajoy, preside desde las nueve de la mañana la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se decidirá cómo actuar ante la intervención de ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament.

9:00- La Guardia Civil ha intervenido por orden judicial la página web de la ANC

La Guardia Civil ha intervenido por orden judicial la página web de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo presidente, Jordi Sànchez, lo ha calificado de "nueva censura".

En la página web de la ANC aparece el logotipo de la Guardia Civil, junto al mensaje en castellano e inglés: "Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de la Autoridad Judicial". "Nueva censura a las web de la ANC", ha denunciado Sànchez a través de su cuenta en Twitter, en la que ha añadido: "Su respuesta a la mano tendida de diálogo. Así todo es más difícil. Seguiremos pacíficamente haciendo fuerte la democracia".

8:49- La portada de Charlie Hebdó sobre Cataluña

"Los catalanes más estúpidos que los corsos"

Pincha aquí para ver el resto de portadas internacionales sobre lo ocurrido en Cataluña.

8:25- Rajoy aplicará medidas excepcionales si Puigdemont no retira la declaración, según El País.

Rajoy requerirá a Puigdemont que retire la declaración de independencia de Cataluña este miércoles, tras estudiar en el Consejo de Ministros extraordinario los "próximos pasos" ante el desafío independentista, según cuenta el diario El País. Según han relatado al periódico fuentes del Ejecutivo, el Gobierno y el PSOE llevan días estudiando la aplicación del artículo 155 de la Constitución y este martes analizarán la posible activación del mismo.

8:11- El Ejército se prepara para apoyar a la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, según El País

Cuando el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, ha sido preguntado por los convoyes enviados durante los últimos días a Cataluña, ha señalado que a los militares les gusta "hacer planes y prever". Según fuentes militares preguntadas por El País, el objetivo sería apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si el Gobierno da la orden de activar la denominada Operación Cota de Malla. Aunque los generales en activo preguntados por el mismo periódico, coinciden en que el Ejército no actuará hasta que se lo ordenen las autoridades legítimas.

7:58- Rajoy comparece hoy en el Pleno del Congreso para hablar de la crisis abierta en Cataluña

Mariano Rajoy, comparecerá este miércoles en el Pleno del Congreso para hablar de la crisis abierta en Cataluña tras el referéndum secesionista celebrado el pasado 1 de octubre. Rendirá cuentas ante la Cámara Baja justo un día después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciase la suspensión de la declaración de independencia durante unas semanas para buscar la mediación.

7:59- Rajoy y Rivera hablarán hoy sobre el discurso de Puigdemont en el Parlament

Mariano Rajoy y Albert Rivera, han quedado en mantener una conversación este miércoles sobre el discurso que ha pronunciado en el Parlament el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

7:39- Se aplaza dos horas la sesión de control del Congreso al coincidir con el Consejo de Ministros

El Gobierno ha pedido al Congreso el aplazamiento de las preguntas e interpelaciones previstas para este miércoles al coincidir con el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Mariano Rajoy para analizar la intervención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ante esta situación, la presidenta de la Cámara ha retrasado dos horas el inicio del Pleno.