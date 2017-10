🔴 EN DIRECTO: Rajoy y Sánchez acuerdan cambiar la Constitución en seis meses

13:10 Pedro Sánchez comparte la opinión de Rajoy y deja clara la posición del PSOE: "Hemos acordado abrir la vía de reforma constitucional en seis meses"

Pedro Sánchez ha trasladado su apoyo a Rajoy en sus decisiones, y ha señalado que "una vez evaluada la situación política catalana", se abordará la reforma de la Constitución. Ese ha sido el "acuerdo" al que llegó anoche con el presidente.

"En la reunión de ayer compartimos la necesidad de que Puigdemont aclare lo que quiso decir ayer", ha dicho Sánchez en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario. Así, comparte la decisión de Rajoy de requerir al president que dé una explicación. "Empatizamos con los catalanes que se fueron a la cama tranquilos al ver que no había DUI", ha señalado.

Ha querido resaltar la "posición política" del PSOE. "Siempre hemos huido del calificativo de partido constitucionalista", ha dicho tras contar que el PSOE "ayudó a levantar la Constitución del 78". "Nosotros hemos siempre considerado que la mejor manera de defender nuestra Constitución es su reforma", por eso ha dicho que la posición del partido socialista es la del "diálogo".

13:06 Axa España traslada a Bilbao la sede social de Axa Vida y Axa Pensiones

El consejo de administración de Axa España ha aprobado el cambio de domicilio social de las entidades Axa Vida y Axa Pensiones de Barcelona a Bilbao. Según ha informado la compañía en un comunicado, esta decisión viene motivada "por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los clientes, mediadores, accionistas y empleados ante el contexto actual en Catalunya".

La aseguradora ha manifestado que estos acuerdos representan una aceleración de los procesos de fusión de Axa Vida con Axa Aurora Vida dentro de la estrategia de simplificación de entidades legales que la compañía inició a principios de año.

Axa ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y normalidad" a todos los empleados, especialmente a los que tienen su centro de trabajo en Catalunya, clientes, distribuidores y accionistas.

Ha añadido que el cambio de domicilio social de estas entidades no tiene ninguna consecuencia en los productos y servicios de los clientes ni afectará a los empleados y distribuidores "ya que actividad continúa con normalidad".

12:54 Iceta valora la mesura de Rajoy y pide a Puigdemont estar a la misma altura

Valoro mucho la prudencia y la mesura de la declaración de @marianorajoy Espero que la respuesta a su requerimiento esté a la misma altura — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 11 de octubre de 2017

12:44 Marín (PSC) dice que Rajoy ha aportado "serenidad" y que Puigdemont debe corresponder

La 'número dos' del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha destacado que la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aportado "serenidad" y que espera que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, corresponda del mismo modo.

"Medida y prudente declaración de @marianorajoy. Que aporta serenidad. Necesitamos una respuesta de @KRLS a la altura", ha destacado Marín en un apunte en Twitter.

Medida y prudente declaración de @marianorajoy. Que aporta serenidad. Necesitamos una respuesta de @KRLS a la altura. — Núria Marín (@nuriamarinlh) 11 de octubre de 2017

12:34 Reino Unido ve "esencial" que se respete la Constitución: "España es un aliado y amigo y su unidad nos importa"

El Gobierno británico considera "esencial" que se respete la Constitución española y la legalidad y ha dejado claro que, como socio y aliado de España, le importa la fortaleza y la unidad del país. "España es un aliado cercano y un buen amigo, cuya fortaleza y unidad nos importa, y consideramos esencial que la legalidad se mantenga y la Constitución española se respete", ha dicho un portavoz del Foreign Office.

La posición del Gobierno británico sobre el secesionismo en Cataluña es también que "la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre fue declarada contraria a la Constitución española por las cortes españolas", de manera que "celebrarla fue ilegal y un intento de minar la legalidad".

La primera ministra británica, Theresa May, había insistido este lunes ante la Cámara de los Comunes en que quería ver "una solución pacífica" a la situación de Cataluña y había admitido que "nadie quiere ver el tipo de violencia y las escenas" que se vieron "en las calles de Cataluña".

12:11 Comparece Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que ha requerido al Govern si ha declarado la Independencia de Cataluña. Se trata de un procedimiento previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede tomar al amparo del artículo 155 de la Constitución. "Con la decisión adoptada hoy el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes", ha dicho.

"En la respuesta que Puigdemont dé marcará el futuro de los acontecimientos de los próximos días", ha abundado para concluir: "Si Puigdemont acepta respetar la legalidad se pondría fin a esta situación de inestabilidad".

Respuesta muy medida de Rajoy.. Se imponen de momento los moderados del PP — estherpalomera (@estherpalomera) 11 de octubre de 2017

#Rajoy hace un requerimiento responsable antes de tomar ninguna decisión "que nadie quiere". Creo que es comparecencia irreprochable. — Julia Otero (@julia_otero) 11 de octubre de 2017

12:06 Soraya Sáenz de Santamaría reclama a Puigdemont que vuelva a la democracia

12:00 Rufián y Méndez de Vigo, cara a cara



11:56 El obispo Munilla pide respeto

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha abogado porque "el respeto del marco legal es necesario para la convivencia" y ha apostado por "integrar sensibilidades que serán distintas pero no tienen por qué ser antagónicas". Asimismo, ha recordado que la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación 'pero entiende que tiene haber unos matices importantes en la aplicación de las distintas circunstancias históricas'.

11.51 "¡¡893 heridos!!", un diputado de PDeCAT estalla ante Zoido ↓↓

11:50 La ANC confía en Puigdemont y en la mediación

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha dicho tener "plena confianza" en el presidente de la Generalitat y en que el gesto de suspender la declaración de independencia posibilite la mediación internacional.

11:47 Borrell pide mucho tiento

El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, se ha mostrado contrario a que el Gobierno abra una negociación con Puigdemont, al mismo tiempo que avisado de que "hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones políticas que vayan a recomponer la unidad".

11:33 Rajoy comparece a las 12:00 en Moncloa para explicar las medidas del Gobierno

11:22 Anarquistas griegos irrumpen en la Embajada española en Atenas

Un grupo de anarquistas de entre 15 y 20 personas ha irrumpido este miércoles en la Embajada de España en Atenas, donde ha lanzado panfletos a favor de la independencia y han forzado una ventana. Su irrupción ha provocado que se desaloje la Embajada, donde sólo ha permanecido personal diplomático.

11:17 El PSOE retira tres de las cuatro preguntas al Gobierno que iba a hacer en el Congreso sobre Cataluña

El PSOE ha comunicado al Congreso la retirada de tres de las cuatro preguntas que iba a formular este miércoles al Gobierno sobre la situación política de Cataluña. A final el PSOE sólo formulará una pregunta sobre Cataluña, la que planteará la 'número dos' del partido, Adriana Lastra, al ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, sobre la respuesta del Gobierno al desafío secesionista de la Generalitat.

10:49 Arrimadas pide el 155 para convocar elecciones

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha abogado este miércoles por aplicar el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas y acabar con "la suspensión de la economía, del sentido común, de la convivencia".

En una entrevista de Antena 3 recogida por Europa Press, ha dicho que el artículo 155 "da muchas opciones", desde suspender totalmente la autonomía de Catalunya —una opción que Cs no comparte— hasta intervenir la competencia para convocar elecciones y para que lo haga el Gobierno central.

10:44 Reunión en el PSOE

Analizamos la situación política en Catalunya en la Comisión Ejecutiva Federal del @PSOE. pic.twitter.com/X8nnHwdmvs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de octubre de 2017

10:19- Alemania apuesta por diálogo "en el marco de la Constitución" en Cataluña

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, ha apostado hoy por "el diálogo sobre la base del estado de derecho y en el marco de la Constitución española" en Cataluña y ha calificado de "irresponsable" una declaración unilateral de independencia.

En un comunicado emitido hoy, Gabriel ha recordado que "las manifestaciones de los últimos días han demostrado que también la población de Cataluña está dividida en la cuestión de la independencia". Ha reiterado que la solución al conflicto únicamente puede lograrse por la vía del "diálogo sobre la base del estado de derecho y en el marco de la Constitución española".

En este sentido, ha señalado que la única solución duradera es la que sea apoyada "por la mayoría de españoles y catalanes". Al mismo tiempo se mostró convencido de que la experiencia común europea ha demostrado que "la fortaleza de Europa radica en su unidad y en la paz que ha aportado el consenso europeo".

10:17- Dastis acusa a Puigdemont de "decir una cosa y hacer la contraria" y le afea su "truco" de suspender la secesión

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "decir una cosa y hacer la contraria" en referencia la suspensión de la declaración unilateral independencia de Cataluña, una decisión que ha tachado de "truco". "Un truco para decir una cosa y hacer la contraria", ha matizado Dastis en declaraciones a la radio francesa Europe 1.

En este sentido, preguntado sobre la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum en Cataluña, Dastis se ha mostrado contundente: "No podemos aceptar que una parte de los catalanes decida por el resto de España".

10:09- El rotundo tuit de Pérez Reverte sobre la independencia catalana que se está volviendo viral

He visto nacer algunas independencias de la inteligencia, la lucha y el sacrificio, pero nunca vi nacer ninguna de la chapuza y la caspa. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 10 de octubre de 2017

10:00- El Gobierno español estudia "todas las opciones" para responder a crisis en Cataluña

El gobierno español de Mariano Rajoy analiza este miércoles en consejo de ministros extraordinario "todas las opciones" frente a la declaración de independencia catalana dejada en suspenso, indicó a la AFP una fuente gubernamental.

"El gobierno está reunido, están valorando todas las opciones", declaró la fuente. Entre las posibilidades que tiene sobre la mesa figura la de suspender la amplia autonomía de que goza esta región de 7,5 millones de habitantes.

9:51- El alcalde de Valladolid quita una calle a una Nobel de la Paz por condenar las cargas del 1-O

Valladolid ha dejado sin calle a una receptora del premio Nobel de la Paz por condenar las cargas policiales del 1-O en Cataluña, según revela El Norte de Castilla. La ciudad se encuentra inmersa en el proceso de renombrar las calles dedicadas a franquistas. Una de las vías que iba a recibir este trato era de la de Fernández Ladreda, en el polígono de Argales de Valladolid.

La elegida para dar nombre a la nueva calle iba a ser Rigoberta Menchú, una guatemalteca y activista indígena galardonada en 1982. Pero dos tuits le han robado ese honor. La guatemalteca es una de los ocho Nobel de la Paz que han pedido una mediación en Cataluña. El día después del referéndum, Menchú condenó en la red social la actuación policial para impedir la consulta, que se saldó con casi 1.000 heridos. Para leer la noticia completa, pincha aquí.

9:46- Turull: "No hay que esperar semanas para ver si hay voluntad de diálogo del Estado"

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha afirmado que "no hay que esperar semanas" para saber si hay una "voluntad de diálogo" por parte del Estado y, dependiendo de la respuesta del Gobierno, ha garantizado que serán "consecuentes" con el compromiso de proclamar la república catalana. Turull ha puesto en valor el "gesto" de diálogo "sincero" que ofreció ayer Puigdemont, y ha defendido que este "tiempo muerto" es la "mejor inversión" en aras de que el mandato del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, sea "efectivo".

No obstante, ha advertido de que este "tiempo muerto" y este "gesto" de diálogo no supone "renunciar absolutamente a nada" ni "ningún paso atrás" en el proceso independentista. En este sentido, ha asegurado que "no hay que esperar semanas para saber si hay una voluntad de diálogo" por parte del Estado, ya que hoy puede haber la "prueba" de si el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a dialogar o no, en referencia a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

"Si el Gobierno pone en marcha el 155, quiere decir que no hay ninguna voluntad de diálogo, y el Govern entonces será consecuente con el compromiso con el pueblo catalán", ha dicho. En este supuesto, ha aclarado que se procedería a proclamar la república catalana en los "tiempos" y con la "fórmula" que determine el Parlament. El portavoz ha señalado, además, que hay mucha gente que se ha mostrado dispuesta a implicarse en una posible mediación si Puigdemont hacía este "gesto" de diálogo, aunque no ha dado más detalles apelando a la "discreción".

9:40- Rajoy ha hablado con Rivera sobre Cataluña antes del Consejo de Ministros

Rajoy y Rivera han hablado hoy antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se decidirá cómo actuar tras la comparecencia de ayer del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, han informado fuentes de Cs.

Se trata de la segunda conversación que mantienen Rajoy y Rivera después de que Puigdemont asumiera el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república" y, seguidamente, propusiera "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

9:05- Rajoy preside la reunión del Consejo que decidirá cómo actuar ante Puigdemont

Mariano Rajoy, preside desde las nueve de la mañana la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se decidirá cómo actuar ante la intervención de ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament.

9:00- La Guardia Civil ha intervenido por orden judicial la página web de la ANC

La Guardia Civil ha intervenido por orden judicial la página web de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo presidente, Jordi Sànchez, lo ha calificado de "nueva censura".

En la página web de la ANC aparece el logotipo de la Guardia Civil, junto al mensaje en castellano e inglés: "Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de la Autoridad Judicial". "Nueva censura a las web de la ANC", ha denunciado Sànchez a través de su cuenta en Twitter, en la que ha añadido: "Su respuesta a la mano tendida de diálogo. Así todo es más difícil. Seguiremos pacíficamente haciendo fuerte la democracia".

8:49- La portada de Charlie Hebdó sobre Cataluña

"Los catalanes más estúpidos que los corsos"

Pincha aquí para ver el resto de portadas internacionales sobre lo ocurrido en Cataluña.

8:25- Rajoy aplicará medidas excepcionales si Puigdemont no retira la declaración, según El País.

Rajoy requerirá a Puigdemont que retire la declaración de independencia de Cataluña este miércoles, tras estudiar en el Consejo de Ministros extraordinario los "próximos pasos" ante el desafío independentista, según cuenta el diario El País. Según han relatado al periódico fuentes del Ejecutivo, el Gobierno y el PSOE llevan días estudiando la aplicación del artículo 155 de la Constitución y este martes analizarán la posible activación del mismo.

La decisión final quedó en manos de la reunión que mantuvieron este martes por la noche Rajoy y Sánchez, y será explicada en el Consejo de Ministros extraordinario. Aunque desde el Ejecutivo según El País, no se descarta presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de Puigdemont.

8:11- El Ejército se prepara para apoyar a la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, según El País

Cuando el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, ha sido preguntado por los convoyes enviados durante los últimos días a Cataluña, ha señalado que a los militares les gusta "hacer planes y prever". Según fuentes militares preguntadas por El País, el objetivo sería apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si el Gobierno da la orden de activar la denominada Operación Cota de Malla. Aunque los generales en activo preguntados por el mismo periódico, coinciden en que el Ejército no actuará hasta que se lo ordenen las autoridades legítimas.

Su misión sería la de apoyar a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía para garantizar la seguridad, aunque ya se les presta apoyo logístico en forma de alojamiento en algunas localidades. Los militares, según el mismo diario, se encargarían de tareas de vigilancia estática, evitando que hagan frente a tumultos de gente.

7:58- Rajoy comparece hoy en el Pleno del Congreso para hablar de la crisis abierta en Cataluña

Mariano Rajoy, comparecerá este miércoles en el Pleno del Congreso para hablar de la crisis abierta en Cataluña tras el referéndum secesionista celebrado el pasado 1 de octubre. Rendirá cuentas ante la Cámara Baja justo un día después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciase la suspensión de la declaración de independencia durante unas semanas para buscar la mediación.

La comparecencia de Rajoy había sido solicitada, por un lado, por Unidos Podemos-En Comú y Compromís y, por otro, por el propio presidente del Gobierno, que la misma noche del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional anunció su intención de acudir a la Cámara.

Este miércoles el Congreso acogerá el habitual Pleno de control al Gobierno. Una sesión que estará monopolizada por el conflicto catalán, con hasta once preguntas sobre esta cuestión que se repartirán la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministro de Sanidad, Educación, Interior, Justicia y Exteriores. Sin embargo, la semana pasada el Gobierno ya comunicó a la Cámara Baja la ausencia del jefe del Ejecutivo en esa sesión, que ha querido reservar su presencia en sede parlamentaria para ese mismo día por la tarde, cuando tendrá lugar una sesión plenaria informativa en la que, por tanto, no habrá votaciones.

7:59- Rajoy y Rivera hablarán hoy sobre el discurso de Puigdemont en el Parlament

Mariano Rajoy y Albert Rivera, han quedado en mantener una conversación este miércoles sobre el discurso que ha pronunciado en el Parlament el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En declaraciones en el Congreso, Rivera indicó este martes por la noche que había hablado por teléfono con Rajoy poco antes de que Puigdemont compareciera en la Cámara autonómica, aunque para entonces ya anticipaban el tipo de discurso que iba a hacer. "No tengo ninguna duda de que el Gobierno no va a aceptar ese chantaje y va a actuar", manifestó el líder de Cs, que volvió a pedir a Rajoy que actuase frente al "golpe a la democracia" del independentismo. Concretamente, le reclama que active el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña.

7:39- Se aplaza dos horas la sesión de control del Congreso al coincidir con el Consejo de Ministros

El Gobierno ha pedido al Congreso el aplazamiento de las preguntas e interpelaciones previstas para este miércoles al coincidir con el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Mariano Rajoy para analizar la intervención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ante esta situación, la presidenta de la Cámara ha retrasado dos horas el inicio del Pleno.

Al convocarse el Consejo de Ministros a la misma hora que la sesión de control, los miembros del Gobierno no podrán atender las preguntas de la oposición y por ello Moncloa ha pedido su aplazamiento, según fuentes oficiales. Finalmente, la presidenta de la Cámara Baja ha comunicado que el inicio de la sesión de control se aplazará dos horas y que comenzará a las once de la mañana, dando así tiempo a la celebración del Consejo de Ministros.